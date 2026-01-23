  1. Ekonomim
  4. Tarım Kredi KOOP 23-25 Ocak 2026 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP 23-25 Ocak 2026 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 23-25 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi KOOP’ta onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte, Tarım Kredi KOOP 23-25 Ocak 2026 kat kat fırsat kataloğu indirimli fiyatlar...

TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 1 KG

Fiyat: 219 TL

15'Lİ YUMURTA

Fiyat: 84,50 TL

TAVUK PİRZOLA KG

Fiyat: 135 TL

BİNGO SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML

Fiyat: 129,90 TL

AQUA BAMBULU KAĞIT HAVLU 3 KATLI 12'Lİ

Fiyat: 129,90 TL

23 OCAK 2026 CUMA GÜNÜNE ÖZEL;

PATATES KG

Fiyat: 12,90 TL

