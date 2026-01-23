Tarım Kredi KOOP 23-25 Ocak 2026 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 23-25 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi KOOP’ta onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte, Tarım Kredi KOOP 23-25 Ocak 2026 kat kat fırsat kataloğu indirimli fiyatlar...
TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 1 KG
Fiyat: 219 TL
15'Lİ YUMURTA
Fiyat: 84,50 TL
TAVUK PİRZOLA KG
Fiyat: 135 TL
BİNGO SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML
Fiyat: 129,90 TL
AQUA BAMBULU KAĞIT HAVLU 3 KATLI 12'Lİ
Fiyat: 129,90 TL
