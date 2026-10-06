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  4. TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: DEV İNDİRİM FIRSATI BUGÜN BAŞLADI! (TARIM KREDİ 6-12 EKİM)

TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: DEV İNDİRİM FIRSATI BUGÜN BAŞLADI! (TARIM KREDİ 6-12 EKİM)

Tarım Kredi KOOP 6-12 Ekim Kat Kat Fırsat kataloğu ile bu hafta onlarca üründe dev indirim sizleri bekliyor! Gıda ürünlerinden temizlik ürünleri ve bebek bezine kadar en cazip fiyat listesini hemen inceleyin. Kaliteli ve güvenilir alışverişin adresi Tarım Kredi KOOP’ta haftalık indirimleri ve güncel katalog detaylarını kaçırmayın! İşte 6-12 Ekim Tarım Kredi KOOP Kat Kat Fırsat kataloğu…

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TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: DEV İNDİRİM FIRSATI BUGÜN BAŞLADI! (TARIM KREDİ 6-12 EKİM) - Sayfa 1

TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 1 KG

Fiyat: 299 TL

OMO ACTIVE FRESH ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİLER/BEYAZLAR 4,5 KG

Fiyat: 319,90 TL

BABY TURCO BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 350 TL

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TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: DEV İNDİRİM FIRSATI BUGÜN BAŞLADI! (TARIM KREDİ 6-12 EKİM) - Sayfa 2

TARIM KREDİ KIRMIZI MERCİMEK 1 KG

Fiyat: 92,50 TL

TARIM KREDİ BUĞDAY UNU 2 KG

Fiyat: 69 TL

TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 400 G

Fiyat: 175 TL

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