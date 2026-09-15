TARIM KREDİ KOOP AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: DEV İNDİRİMLER BAŞLADI! (TARIM KREDİ 15-21 EYLÜL)
Tarım Kredi KOOP 15-21 Eylül Kat Kat Fırsat kataloğu ile bu hafta onlarca üründe dev indirim sizleri bekliyor! Temel gıda maddelerinden temizlik ürünleri ve bebek bezine kadar en cazip fiyat listesini hemen inceleyin. Kaliteli ve güvenilir alışverişin adresi Tarım Kredi KOOP’ta haftalık indirimleri ve güncel katalog detaylarını kaçırmayın! İşte 15-21 Eylül Tarım Kredi Kat Kat Fırsat kataloğu…
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TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 1500 G
Fiyat: 95 TL
TARIM KREDİ NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI 1 L
Fiyat: 279 TL
TARIM KREDİ KÜP ŞEKER 1 KG
Fiyat: 57 TL
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TARIM KREDİ HARMAN SİYAH ÇAY 1000 G
Fiyat: 325 TL
BABY TURCO DOĞADAN BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 350 TL
DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU ÇAM FERAHLIĞI 3240 ML
Fiyat: 219,90 TL
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