Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi ekim ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 10-12 Ekim 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim güncel indirimli ürünler listesi…
TARIM KREDİ İLK HASAT SİYAH ÇAY 1000 G
Fiyat: 229,90 TL
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 419 TL
TARIM KREDİ SİYAH ZEYTİN YAĞLI SALAMURA 1000 G
Fiyat: 189,90 TL
TARIM KREDİ 13 EKİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİ 'KAT KAT FIRSAT' KATALOĞU
TARIM KREDİ NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI 1 L
Fiyat: 229 TL
TARIM KREDİ TUZSUZ TEREYAĞI 1000 G
Fiyat: 364,50 TL
ANADOLU UN 5 KG
Fiyat: 109 TL
FAMILIA PLUS NATURAL TUVALET KAĞIDI 40'LI
Fiyat: 249,90 TL
BİNGO TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİLER/BEYAZLAR 6 KG
Fiyat: 299 TL
ELİT BULAŞIK DETERJANI LİMON KOKULU 4 L
Fiyat: 104,50 TL
TARIM KREDİ 19 EKİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİ 'YETİŞEN ALIR' KATALOĞU
İRİ DANEM PİLAVLIK PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 49,90 TL
BECEL KLASİK MARGARİN 250 G
Fiyat: 39,90 TL
KAHVE DÜNYASI ORTA ÖĞÜTÜLMÜŞ TÜRK KAHVESİ 100 G
Fiyat: 54,50 TL