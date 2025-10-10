  1. Ekonomim
  Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi ekim ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 10-12 Ekim 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim güncel indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

TARIM KREDİ İLK HASAT SİYAH ÇAY 1000 G

Fiyat: 229,90 TL

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 419 TL

TARIM KREDİ SİYAH ZEYTİN YAĞLI SALAMURA 1000 G

Fiyat: 189,90 TL

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

TARIM KREDİ 13 EKİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİ 'KAT KAT FIRSAT' KATALOĞU

TARIM KREDİ NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI 1 L

Fiyat: 229 TL

TARIM KREDİ TUZSUZ TEREYAĞI 1000 G

Fiyat: 364,50 TL

ANADOLU UN 5 KG

Fiyat: 109 TL

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

FAMILIA PLUS NATURAL TUVALET KAĞIDI 40'LI

Fiyat: 249,90 TL

BİNGO TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİLER/BEYAZLAR 6 KG

Fiyat: 299 TL

ELİT BULAŞIK DETERJANI LİMON KOKULU 4 L

Fiyat: 104,50 TL

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 10-12 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

TARIM KREDİ 19 EKİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİ 'YETİŞEN ALIR' KATALOĞU

İRİ DANEM PİLAVLIK PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 49,90 TL

BECEL KLASİK MARGARİN 250 G

Fiyat: 39,90 TL

KAHVE DÜNYASI ORTA ÖĞÜTÜLMÜŞ TÜRK KAHVESİ 100 G

Fiyat: 54,50 TL

