Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 14-20 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi ekim ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 14-20 Ekim 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 14-20 Ekim güncel indirimli ürünler listesi…
ANADOLU MAKARNA ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 13,50 TL
KIZILAY MADEN SUYU 6X200 ML
Fiyat: 41,90 TL
ELİT ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR/RENKLİLER 5 KG
Fiyat: 169,90 TL
RENAX BULAŞIK TABLETİ 33'LÜ
Fiyat: 99 TL
ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1000 G
Fiyat: 249,90 TL
ANADOLU RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 L
Fiyat: 409 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 G
Fiyat: 129 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 99 TL
19 EKİM TARİHİNİNE KADAR, 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
SİLEN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU BEYAZ SABUN KOKULU 100'LÜ
Fiyat: 45 TL