Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi ekim ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 14-20 Ekim 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 14-20 Ekim güncel indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 14-20 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

ANADOLU MAKARNA ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 13,50 TL

KIZILAY MADEN SUYU 6X200 ML

Fiyat: 41,90 TL

ELİT ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR/RENKLİLER 5 KG

Fiyat: 169,90 TL

RENAX BULAŞIK TABLETİ 33'LÜ

Fiyat: 99 TL

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 14-20 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1000 G

Fiyat: 249,90 TL

ANADOLU RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 L

Fiyat: 409 TL

TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 G

Fiyat: 129 TL

TARIM KREDİ TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 500 G

Fiyat: 99 TL

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 14-20 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

19 EKİM TARİHİNİNE KADAR, 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

SİLEN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU BEYAZ SABUN KOKULU 100'LÜ

Fiyat: 45 TL

