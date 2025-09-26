Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi eylül ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 26-28 Eylül 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül güncel indirimli ürünler listesi…
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1000 G
Fiyat: 245 TL
DESTAN TOZ ŞEKER 5000 G
Fiyat: 199,50 TL
TARSÜT TEREYAĞI 500 G
Fiyat: 189,90 TL
1 | 3
29 EYLÜL TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ANADOLU UN 2 KG
Fiyat: 46,50 TL
ANADOLU OSMANCIK PİRİNÇ 1000 G
Fiyat: 59,90 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 G
Fiyat: 129,90 TL
2 | 3
PEROS YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 89,90 TL
PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI LİMON 4 KG
Fiyat: 147,90 TL
ELİT DEV HAVLU 1=3
Fiyat: 34,90 TL
3 | 3