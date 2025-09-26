  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi eylül ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 26-28 Eylül 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül güncel indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1000 G

Fiyat: 245 TL

DESTAN TOZ ŞEKER 5000 G

Fiyat: 199,50 TL

TARSÜT TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 189,90 TL

1 | 3
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

29 EYLÜL TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ANADOLU UN 2 KG

Fiyat: 46,50 TL

ANADOLU OSMANCIK PİRİNÇ 1000 G

Fiyat: 59,90 TL

TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 G

Fiyat: 129,90 TL

2 | 3
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 26-28 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

PEROS YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 89,90 TL

PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI LİMON 4 KG

Fiyat: 147,90 TL

ELİT DEV HAVLU 1=3

Fiyat: 34,90 TL

3 | 3
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Philips AirFreyer geliyor
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Philips AirFreyer geliyor
Ve işte en yüksek puana sahip 15 hukuk fakültesi! Sadece en iyiler girebiliyor
Ve işte en yüksek puana sahip 15 hukuk fakültesi! Sadece en iyiler girebiliyor
PlayStation Plus’tan büyük jest; Oyuncu sayısını artıracak hamle geliyor.
PlayStation Plus’tan büyük jest; Oyuncu sayısını artıracak hamle geliyor.
A101 markete Çelik Kettle geldi! A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101 markete Çelik Kettle geldi! A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!