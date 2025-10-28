  1. Ekonomim
  4. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım 2025 indirim kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 28 Ekim-3 Kasım 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım güncel indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

AQUA BAMBU TUVALET KAĞIDI 40'LI

Fiyat: 229 TL

RENAX TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİLER/BEYAZLAR 8 KG

Fiyat: 199,90 TL

1 | 4
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 3 KG

Fiyat: 579,90 TL

ANADOLU RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 L

Fiyat: 399 TL

2 | 4
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

YAYLA TANE TANE PİRİNÇ 1000 G


Fiyat: 59,90 TL

DOĞUŞ FİLİZ ÇAYI 1000 G

Fiyat: 199 TL

3 | 4
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

2 KASIM'A KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER


MR.OXY YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1440 ML

Fiyat: 59,90 TL

DOA YÜZEY TEMİZLEYİCİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 59,90 TL

4 | 4
ŞOK 29 Ekim-4 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Ekranlı IP Kamera geliyor
Dünya liderlerinin ilk meslekleri ortaya çıktı ; Modi, Meloni ve Papa Francis görenleri şok ediyor
A101 market 31 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel kataloğu! A101’de hangi ürünler indirimde?
Düzeni hiç bozmadılar; İşte yatırımcısına son 3 yıldır düzenli temettü dağıtan 22 şirket