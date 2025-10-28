Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 28 Ekim-3 Kasım 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Ekim-3 Kasım güncel indirimli ürünler listesi…
AQUA BAMBU TUVALET KAĞIDI 40'LI
Fiyat: 229 TL
RENAX TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİLER/BEYAZLAR 8 KG
Fiyat: 199,90 TL
TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 3 KG
Fiyat: 579,90 TL
ANADOLU RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 L
Fiyat: 399 TL
2 KASIM'A KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
MR.OXY YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1440 ML
Fiyat: 59,90 TL
DOA YÜZEY TEMİZLEYİCİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 59,90 TL
