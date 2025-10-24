  1. Ekonomim
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 5 Kasım 2025’e kadar geçerli indirim kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 5 Kasım 2025’e kadar geçerli yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 5 Kasım 2025’e kadar geçerli güncel indirimli ürünler listesi…

STRONG ML32EW2000 32” HD READY ANDROID SMART WHALE LED TV

Fiyat: 5,399 TL

CONTI ELEKTRİKLİ BASINÇLI PİŞİRİCİ

Fiyat: 1,799 TL

QUEEN DERİN TENCERE 18 CM

Fiyat: 749 TL

BELLA GÜVEÇ 18 CM

Fiyat: 349,90 TL

2 KASIM’A KADAR GEÇERLİ BULDUN ALDIN KATALOĞU

SİLEN TUVALET KAĞIDI 32’Lİ

Fiyat: 129 TL

DOĞUŞ KARADENİZ DEMLİK POŞET ÇAY 100’LÜ

Fiyat: 99 TL

27 EKİM’E KADAR GEÇERLİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

ANADOLU KURU FASULYE 1000 G

Fiyat: 58,50 TL

ANADOLU NOHUT 1000 G

Fiyat: 54,50 TL

