Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (Tarım Kredi 2 - 4 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 2 – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 2 – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 2 – 4 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 2 – 4 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 2- 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…
ARICI TUZSUZ TEREYAĞI 1000 GRAM
Fiyat: 299 TL
ANADOLU SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE
Fiyat: 230 TL
TARIM KREDİ ALTIN FİLİZ ÇAY 1000 GRAM
Fiyat: 179,90 TL
ANADOLU BALDO PİRİNÇ 2500 GRAM
Fiyat: 164,50 TL
PEROS TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ (RENKLİLER/BEYAZLAR) 7 KG
Fiyat: 249 TL
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