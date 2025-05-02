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  4. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (Tarım Kredi 2 - 4 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (Tarım Kredi 2 - 4 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 2 – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 2 – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 2 – 4 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 2 – 4 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 2- 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (Tarım Kredi 2 - 4 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ARICI TUZSUZ TEREYAĞI 1000 GRAM

Fiyat: 299 TL

ANADOLU SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 230 TL

TARIM KREDİ ALTIN FİLİZ ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 179,90 TL

ANADOLU BALDO PİRİNÇ 2500 GRAM

Fiyat: 164,50 TL

PEROS TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ (RENKLİLER/BEYAZLAR) 7 KG

Fiyat: 249 TL

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