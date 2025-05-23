  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 23-25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 23-25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 23-25 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 23-25 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 23-25 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 23-25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

23-25 MAYIS FIRSAT DOLU HAFTA SONU KATALOĞU

 

TARIM KREDİ DEMİNDE TİRYAKİ ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 142,90 TL

 ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 318 TL

1 | 6
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 23-25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

26 MAYIS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ

 

TARIM KREDİ KÜVET FERMENTE DANA KANGAL SUCUK KG

Fiyat: 589 TL

 TARIM KREDİ DONUK DANA KIYMA 400 GRAM

Fiyat: 175 TL

2 | 6
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 23-25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

26 MAYIS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ “SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE SÜPER FİYAT” FIRSATI

 

TARIM KREDİ 3,1 YAĞLI SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 28,90 TL

 TARIM KREDİ TAM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 850 GRAM

Fiyat: 132,50 TL

3 | 6
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 23-25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

30 MAYIS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ “YETİŞEN ALIR” KATALOĞU

 

ASPEROX SPARX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60’LI

Fiyat: 225 TL

 PINAR LİMONATA 1 LİTRE

Fiyat: 22,90 TL

4 | 6