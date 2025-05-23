Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 23-25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 23-25 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 23-25 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 23-25 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…
23-25 MAYIS FIRSAT DOLU HAFTA SONU KATALOĞU
TARIM KREDİ DEMİNDE TİRYAKİ ÇAY 1000 GRAM
Fiyat: 142,90 TL
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 318 TL
1 | 6
26 MAYIS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ
TARIM KREDİ KÜVET FERMENTE DANA KANGAL SUCUK KG
Fiyat: 589 TL
TARIM KREDİ DONUK DANA KIYMA 400 GRAM
Fiyat: 175 TL
2 | 6
26 MAYIS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ “SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE SÜPER FİYAT” FIRSATI
TARIM KREDİ 3,1 YAĞLI SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 28,90 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 850 GRAM
Fiyat: 132,50 TL
3 | 6