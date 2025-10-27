  1. Ekonomim
  4. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne Hometech Elektrikli Yatay ve Dikey Isıtıcı geldi!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 5 Kasım 2025’e kadar geçerli yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 5 Kasım 2025’e kadar geçerli güncel indirimli ürünler listesi…

HOMETECH ELEKTRİKLİ YATAY ISITICI

Fiyat: 899 TL

HOMETECH ELEKTRİKLİ DİKEY ISITICI

Fiyat: 1,399 TL

BORCAM 1950 CC DİKDÖRTGEN TENCERE TEKLİ

Fiyat: 289,90 TL

PAŞABAHÇE FREZYA KASE 173 CC 6'LI

Fiyat: 149,90 TL

2 KASIM’A KADAR GEÇERLİ BULDUN ALDIN KATALOĞU

TAHSİLDAROĞLU LOR PEYNİRİ 500 G

Fiyat:  49 TL

ÜLKER ÇOKOKREM 950 G

Fiyat: 175 TL

SON GÜN BUGÜN!

KEBİR TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 239 TL

TARIM KREDİ PARMAK PATATES 1000 G

Fiyat: 52,90 TL

