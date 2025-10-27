Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne Hometech Elektrikli Yatay ve Dikey Isıtıcı geldi!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 5 Kasım 2025’e kadar geçerli yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 5 Kasım 2025’e kadar geçerli güncel indirimli ürünler listesi…
HOMETECH ELEKTRİKLİ YATAY ISITICI
Fiyat: 899 TL
HOMETECH ELEKTRİKLİ DİKEY ISITICI
Fiyat: 1,399 TL
BORCAM 1950 CC DİKDÖRTGEN TENCERE TEKLİ
Fiyat: 289,90 TL
PAŞABAHÇE FREZYA KASE 173 CC 6'LI
Fiyat: 149,90 TL
2 KASIM’A KADAR GEÇERLİ BULDUN ALDIN KATALOĞU
TAHSİLDAROĞLU LOR PEYNİRİ 500 G
Fiyat: 49 TL
ÜLKER ÇOKOKREM 950 G
Fiyat: 175 TL
