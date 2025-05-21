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  4. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’ne Şofben geldi! (TARIM KREDİ 21 MAYIS-9 HAZİRAN FIRSAT GÜNLERİ)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’ne Şofben geldi! (TARIM KREDİ 21 MAYIS-9 HAZİRAN FIRSAT GÜNLERİ)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 21 Mayıs-9 Haziran 2025 tarihleri arasında şofben ve birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 21 Mayıs-9 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 21 Mayıs-9 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 21 Mayıs-9 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’ne Şofben geldi! (TARIM KREDİ 21 MAYIS-9 HAZİRAN FIRSAT GÜNLERİ) - Sayfa 1

KING EKVATOR K-7008 ŞOFBEN

Ürün bilgileri

7500 Watt ısınma gücü
3000, 4500, 7500 Watt kademe
Anında sıcak su
3 lt/dk debi
Su basıncı değişimlerinde ve susuz kalma durumunda otomatik kapanma
32A sigorta
Özel duş haznesi
345x245x135mm
IPX4 neme karşı koruma

Fiyat: 999 TL

AKDENİZ BELLA ÇELİK GÜVEÇ 14-16-18 CM,3'LÜ

Fiyat: 999 TL

KALE OTO TERMOS 25 LİTRE

Fiyat: 799 TL

GEZER TERLİK ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 149 TL

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Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 21 Mayıs-21 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 21 Mayıs-21 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
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