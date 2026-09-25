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TARIM KREDİ KOOP FIRSAT DOLU HAFTA SONU KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 25-27 EYLÜL)

Tarım Kredi KOOP eylül ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP market, 25-27 Eylül yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi’de birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP 25-27 Eylül güncel indirimli ürünler listesi…

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TARIM KREDİ KOOP FIRSAT DOLU HAFTA SONU KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 25-27 EYLÜL) - Sayfa 1

TAVUK KANAT KG

Fiyat: 319,90 TL

TARIM KREDİ OLGUNLAŞTIRILMIŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 900 G

Fiyat: 459 TL

TARIM KREDİ DANA KANGAL SUCUK 180 G

Fiyat: 199,90 TL

 GEZEN YUMURTA A SINIFI M ORTA BOY 10’LU

Fiyat: 85 TL

TARIM KREDİ SİYAH ZEYTİN YAĞLI SALAMURA 1000 G

Fiyat: 309 TL

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TARIM KREDİ KOOP FIRSAT DOLU HAFTA SONU KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 25-27 EYLÜL) - Sayfa 2

CUMA FIRSATI

KIZILAY DOĞAL MADEN SUYU AFYON NOSTALJİ 6X200 ML

Fiyat: 49,90 TL

ONUR DİLİMLİ YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 369 TL

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