TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 29 EYLÜL-5 EKİM)
Tarım Kredi KOOP 29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni "Kat Kat Fırsat" aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak duyurdu. Haftanın yeni indirim döneminde mutfak bütçesini rahatlatacak temel gıdalar, temizlik ürünleri ve evlerin ihtiyacı cam mutfak eşyaları cazip fiyatlarla raflara çıkıyor. Tarım Kredi Kat Kat Fırsat kataloğunu sizler için derledik. İşte Tarım Kredi KOOP fiyat listesi…
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BİNGO MATİK TOZ DETERJAN RENKLİLER VE BEYAZLAR 6 KG
Fiyat: 349 TL
ELİT TUVALET KAĞIDI 2 KATLI 16’LI
Fiyat: 128,90 TL
LAV SÜRAHİ 1248 CC
Fiyat: 77,90 TL
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TARIM KREDİ TAM YAĞLI DOĞAL YOĞURT 1500 G
Fiyat: 94,50 TL
TARIM KREDİ SÜZME PEYNİR 450 G
Fiyat: 115 TL
CEM SİYAH ZEYTİN 800 G
Fiyat: 145 TL
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