TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ KOOP 20-26 EKİM)
Tarım Kredi KOOP, tüketicinin bütçesini rahatlatacak yeni "Kat Kat Fırsat" kampanyasını duyurdu. 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunda, özellikle gıda, bebek bezi ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Mutfak alışverişini ucuza getirmek ve ev temizlik ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak isteyen vatandaşlar için mağazalarda büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyor.
TARIM KREDİ OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 389 TL
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 3 KG
Fiyat: 145 TL
BİZİM PAKET MARGARİN 6X250 G EKO PAKET
Fiyat: 214,50 TL
RENAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60'LI
Fiyat: 249 TL
PEROS MATİK ÇAMAŞIR DETERJANI 10 KG BEYAZLAR VE RENKLİLER YASEMİN ÇİÇEĞİ
Fiyat: 429 TL
TARIM KREDİ FERMENTE DANA KANGAL SUCUK
Kg fiyatı: 1,049 TL
SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 900 G
Fiyat: 229 TL
KEBİR TOPRAK TEREYAĞ 500 G
Fiyat: 389 TL
BABY TURCO BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 379 TL
OMO SIVI ACTIVE COLD POWER SIK YUIKANANLAR/SİYAHLAR 2500 ML
Fiyat: 249,90 TL