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TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ KOOP 20-26 EKİM)

Tarım Kredi KOOP, tüketicinin bütçesini rahatlatacak yeni "Kat Kat Fırsat" kampanyasını duyurdu. 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunda, özellikle gıda, bebek bezi ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Mutfak alışverişini ucuza getirmek ve ev temizlik ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak isteyen vatandaşlar için mağazalarda büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ KOOP 20-26 EKİM) - Sayfa 1

TARIM KREDİ OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 389 TL

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 3 KG

Fiyat: 145 TL

BİZİM PAKET MARGARİN 6X250 G EKO PAKET

Fiyat: 214,50 TL

RENAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60'LI

Fiyat: 249 TL

PEROS MATİK ÇAMAŞIR DETERJANI 10 KG BEYAZLAR VE RENKLİLER YASEMİN ÇİÇEĞİ

Fiyat: 429 TL

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TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ KOOP 20-26 EKİM) - Sayfa 2

TARIM KREDİ FERMENTE DANA KANGAL SUCUK 

Kg fiyatı: 1,049 TL

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 900 G

Fiyat: 229 TL

KEBİR TOPRAK TEREYAĞ 500 G

Fiyat: 389 TL

BABY TURCO BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 379 TL

OMO SIVI ACTIVE COLD POWER SIK YUIKANANLAR/SİYAHLAR 2500 ML

Fiyat: 249,90 TL

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TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ KOOP 20-26 EKİM) - Sayfa 3

SALI FIRSATI

TARIM KREDİ FINDIK EZMESİ 300 G

Fiyat: 174,90 TL

YERLİ MUZ

Kg fiyatı: 84,90 TL

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