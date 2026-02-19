Tarım Kredi Koop Market’te son indirimler ; Kampanyalı ürün listesi yayımlandı.
Türkiye’nin en sevilen marketlerinden biri olan Tarım Kredi Koop Market 10-19 Şubat tarihlerinde geçerli olan son indirimleri duyurdu.
tkkoop.com.tr’deki bilgiye göre Tarım Kredi Koop Market Ramazan ayına özel güncel indirimli ürünleri açıkladı. Et, süt, peynir, temizlik ürünleri gibi çok sayıda ürünün indirime girdiği listeyi derledik.
Türkiye genelindeki yaygın şube ağıyla hesaplı alışverişin adresi olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Şubat ayının ikinci yarısına damga vuracak yeni kampanya dönemini başlattı.
10-19 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya dönemiyle birlikte, özellikle hanelerin en çok tükettiği ürün gruplarında ciddi bir fiyat düzenlemesine gidildi.