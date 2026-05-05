Tarım Kredi KOOP’ta dev indirim: 5-11 Mayıs 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP, 5-11 Mayıs 2026 tarihli "Kat Kat Fırsat" kataloğuyla mutfak ve ev ekonomisine destek olmaya devam ediyor. Bu kampanya döneminde, kaliteli yerli üretim gıda ürünlerinden en çok tercih edilen deterjan markalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi özel fiyatlarla sunuluyor. Hem bütçesini düşünen hem de doğallıktan ödün vermeyenler için kaçırılmayacak bu fırsatlar, Türkiye genelindeki tüm mağazalarda 11 Mayıs 2026 akşamına kadar devam edecek.
TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 369 TL
NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 L
Fiyat: 309 TL
TARIM KREDİ SÜZME PEYNİR 850 G
Fiyat: 185 TL
TARSÜT TEREYAĞI 250 G
Fiyat: 124,90 TL
TARIM KREDİ BUĞDAY UNU 2 KG
Fiyat: 49,90 TL
FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 48’Lİ
Fiyat: 334,90 TL
FAMILIA PLUS NATURAL KAĞIT HAVLU 16’LI
Fiyat: 194,90 TL
PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ RENKLİLER, SİYAHLAR 2.97 L
Fiyat: 199 TL
PEROS YUMUŞATICI 3 L
Fiyat: 119 TL
ELİT ÇAMAŞIR SUYU 4 KG
Fiyat: 117,90 TL