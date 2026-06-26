Tarım Kredi’de bugün büyük gün: Gıda ürünlerinde hafta sonuna özel dev indirim fırsatı!
Tarım Kredi KOOP’ta 26-28 Haziran tarihlerinde geçerli yeni taptaze hafta sonu kataloğu yayınlandı. Kampanyanın öne çıkan ürünü olan 250 gramlık tereyağında bugün büyük indirim avantajı sunuluyor. Hafta sonu fırsatları kapsamında sadece tereyağı değil; dondurma çeşitleri, tavuk, zeytin ve lezzetli köfte çeşitleri de cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Tüketicilerin bütçesini rahatlatacak bu özel indirim dönemi pazar gününe kadar devam edecek. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş için rotanızı Tarım Kredi mağazalarına çevirin.
TARIM KREDİ TARSÜT TEREYAĞI 250 G
Fiyat: 145 TL
MARMARABİRLİK KURU SELE ZEYTİN 3XS 400 G
Fiyat: 105 TL
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CUMA FIRSATI!
ÜLKER PÖTİBÖR BİSKÜVİ ÇOKOKREM KREMALI SANDVİÇ 229 G
Fiyat: 38,90 TL
TARIM KREDİ DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY 48'Lİ
Fiyat: 48,90 TL
PAŞABAHÇE ÇAY BARDAĞI 6'LI
Fiyat: 59,90 TL
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30 HAZİRAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;
TARIM KREDİ DONUK DANA KIYMA 400 G
Fiyat: 240 TL
TARIM KREDİ DONUK KIYMA ALANA;
GEZEN TAVUK YUMURTASI M ORTA BOY 10'LU
Fiyat: 75 TL
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