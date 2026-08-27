  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. TARIM KREDİ’DE BUGÜN BÜYÜK OKUL İNDİRİMİ BAŞLADI! (TARIM KREDİ 27 AĞUSTOS - 9 EYLÜL)

TARIM KREDİ’DE BUGÜN BÜYÜK OKUL İNDİRİMİ BAŞLADI! (TARIM KREDİ 27 AĞUSTOS - 9 EYLÜL)

Tarım Kredi Market, 27 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında dev okul ve kırtasiye indirimini başlatıyor. Okul zili çalmadan önce velilerin ve öğrencilerin yüzünü güldürecek bu kampanyada, bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm temel malzemeler çok uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. İşte 27 Ağustos - 9 Eylül 2026 Tarım Kredi indirimli kırtasiye ürünleri kataloğu!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TARIM KREDİ’DE BUGÜN BÜYÜK OKUL İNDİRİMİ BAŞLADI! (TARIM KREDİ 27 AĞUSTOS - 9 EYLÜL) - Sayfa 1

FATİH PASTEL BOYA 12'Lİ

Fiyat: 54,90 TL

FATİH KIRMIZI KALEM 6'LI

Fiyat: 44,90 TL

METEKSAN A4 KARINA 80 YAPRAK SPIRALLİ KARELİ/ÇİZGİLİ DEFTER

Fiyat: 36,90 TL

1 | 3
TARIM KREDİ’DE BUGÜN BÜYÜK OKUL İNDİRİMİ BAŞLADI! (TARIM KREDİ 27 AĞUSTOS - 9 EYLÜL) - Sayfa 2

VERSATİL KALEM STYLE-X 0.7 MM

Fiyat: 23,90 TL

4'LÜ SİLGİ SETİ

Fiyat: 12,50 TL

100'LÜ POŞET DOSYA

Fiyat: 119,50 TL

2 | 3
TARIM KREDİ’DE BUGÜN BÜYÜK OKUL İNDİRİMİ BAŞLADI! (TARIM KREDİ 27 AĞUSTOS - 9 EYLÜL) - Sayfa 3

TARIM KREDİ MISIR GEVREĞİ SADE 450 G

Fiyat: 54,90 TL

TARIM KREDİ YER FISTIKLI KROKAN 65 G

Fiyat: 8,90 TL

SÜTAŞ ŞİŞE AYRAN 250 ML

Fiyat: 19,50 TL

3 | 3
KİMSE BU KADARINI BEKLEMİYORDU: BİM'DE GIDA VE DETERJAN FİYATLARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ! (1-7 EYLÜL BİM)
KİMSE BU KADARINI BEKLEMİYORDU: BİM'DE GIDA VE DETERJAN FİYATLARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ! (1-7 EYLÜL BİM)
BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL)
BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL)
Dünyanın en eski yerleşim yerleri açıklandı. Türkiye’nin 5.650 yıllık geçmişi olan şehri listede!
Dünyanın en eski yerleşim yerleri açıklandı. Türkiye’nin 5.650 yıllık geçmişi olan şehri listede!
A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)
A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)