TARIM KREDİ’DE BUGÜN BÜYÜK OKUL İNDİRİMİ BAŞLADI! (TARIM KREDİ 27 AĞUSTOS - 9 EYLÜL)
Tarım Kredi Market, 27 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında dev okul ve kırtasiye indirimini başlatıyor. Okul zili çalmadan önce velilerin ve öğrencilerin yüzünü güldürecek bu kampanyada, bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm temel malzemeler çok uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. İşte 27 Ağustos - 9 Eylül 2026 Tarım Kredi indirimli kırtasiye ürünleri kataloğu!
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FATİH PASTEL BOYA 12'Lİ
Fiyat: 54,90 TL
FATİH KIRMIZI KALEM 6'LI
Fiyat: 44,90 TL
METEKSAN A4 KARINA 80 YAPRAK SPIRALLİ KARELİ/ÇİZGİLİ DEFTER
Fiyat: 36,90 TL
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VERSATİL KALEM STYLE-X 0.7 MM
Fiyat: 23,90 TL
4'LÜ SİLGİ SETİ
Fiyat: 12,50 TL
100'LÜ POŞET DOSYA
Fiyat: 119,50 TL
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TARIM KREDİ MISIR GEVREĞİ SADE 450 G
Fiyat: 54,90 TL
TARIM KREDİ YER FISTIKLI KROKAN 65 G
Fiyat: 8,90 TL
SÜTAŞ ŞİŞE AYRAN 250 ML
Fiyat: 19,50 TL
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