Tarım Kredi'de büyük gıda kampanyası: Temel gıda ürünlerinde dev indirim bugün başlıyor
Tarım Kredi KOOP, mutfak alışverişini ekonomik hale getirecek kapsamlı gıda kampanyasını yarın hayata geçiriyor. İndirim listesinde sızma zeytinyağı, çay, lezzetli peynir çeşitleri, pilavlık pirinç ve kahvaltılık zeytin çeşitleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Güvenilir kooperatif ürünlerini bütçe dostu etiketlerle raflara taşıyan kurum, temel gıda sepetinde enflasyona karşı güçlü bir alternatif sunuyor. Kaliteli gıda maddelerine uygun fiyatlarla ulaşmak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak bu fırsat döneminde stoklar yenileniyor.
TARIM KREDİ BERGAMOT AROMALI ÇAY 500 G
Fiyat: 119 TL
KABUKLU YER FISTIĞI 1 KG
Fiyat: 154,90 TL
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SALI FIRSATI
AQUA BAMBU KAĞIT HAVLU 3 KATLI 12’Lİ
Fiyat: 134,90 TL
KONET, ÇORUM BELEDİYESİ BATON DONUK DANA KAVURMA
KG Fiyatı: 1,300 TL
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