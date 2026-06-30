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  4. Tarım Kredi'de büyük gıda kampanyası: Temel gıda ürünlerinde dev indirim bugün başlıyor

Tarım Kredi'de büyük gıda kampanyası: Temel gıda ürünlerinde dev indirim bugün başlıyor

Tarım Kredi KOOP, mutfak alışverişini ekonomik hale getirecek kapsamlı gıda kampanyasını yarın hayata geçiriyor. İndirim listesinde sızma zeytinyağı, çay, lezzetli peynir çeşitleri, pilavlık pirinç ve kahvaltılık zeytin çeşitleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Güvenilir kooperatif ürünlerini bütçe dostu etiketlerle raflara taşıyan kurum, temel gıda sepetinde enflasyona karşı güçlü bir alternatif sunuyor. Kaliteli gıda maddelerine uygun fiyatlarla ulaşmak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak bu fırsat döneminde stoklar yenileniyor.

Tarım Kredi'de büyük gıda kampanyası: Temel gıda ürünlerinde dev indirim bugün başlıyor - Sayfa 1

TARIM KREDİ NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI 1 L

Fiyat: 275 TL

TAT BASMATİ PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 99 TL

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Tarım Kredi'de büyük gıda kampanyası: Temel gıda ürünlerinde dev indirim bugün başlıyor - Sayfa 2

TARIM KREDİ BERGAMOT AROMALI ÇAY 500 G

Fiyat: 119 TL

KABUKLU YER FISTIĞI 1 KG

Fiyat: 154,90 TL

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Tarım Kredi'de büyük gıda kampanyası: Temel gıda ürünlerinde dev indirim bugün başlıyor - Sayfa 3

SALI FIRSATI

AQUA BAMBU KAĞIT HAVLU 3 KATLI 12’Lİ

Fiyat: 134,90 TL

KONET, ÇORUM BELEDİYESİ BATON DONUK DANA KAVURMA

KG Fiyatı: 1,300 TL

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