TARIM KREDİ’DE CEPLER BAYRAM EDECEK: KAT KAT FIRSAT KATALOĞUNDA FİYATLAR DİBE VURDU! (18-24 AĞUSTOS)
Tarım Kredi Kooperatif Market, 18-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli yeni Kat Kat Fırsat aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Mutfak masraflarını ve temizlik giderlerini hafifletmeyi hedefleyen dev kampanyada, temel gıda ürünleri ile güçlü formüllü deterjan çeşitlerinde kaçırılmayacak fiyat düşüşleri başladı. Stoklarla sınırlı XXL boyutlu ekonomik paketlerin öne çıktığı indirim günlerinde, kaliteli ürünler doğrudan üreticiden halka en cazip fiyatlarla ulaşıyor. Erken gidenin kazanacağı indirim haftası, 24 Ağustos akşamına kadar tüm şubelerde devam edecek.
TARIM KREDİ BALDO PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 469 TL
TARIM KREDİ BUĞDAY UNU 5 KG
Fiyat: 145 TL
VİTA BİTKİSEL SUSUZ YAĞ TENEKE 2 L
Fiyat: 315 TL
TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 3 KG
Fiyat: 875 TL
BİNGO AKILLI BULAŞIK KAPSÜLÜ PRO 80’Lİ
Fiyat: 399 TL
PEROS MATİK ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZ VE RENKLİLER YASEMİN ÇİÇEĞİ 10 KG
Fiyat: 399 TL
TARIM KREDİ FERMENTE DANA KANGAL SUCUK KG
Fiyat: 979 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 900 G
Fiyat: 449 TL
TARIM KREDİ DEMLİK POŞET ÇAY 100’LÜ
Fiyat: 89,90 TL
SÜTAŞ AYRAN 2 L
Fiyat: 89,50 TL
TARIM KREDİ KÜP ŞEKER 1 KG
Fiyat: 54,50 TL
BABY TURCO BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 340 TL