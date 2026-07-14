Tarım Kredi'de dev gıda indirimi: Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde kaçırılmayacak fırsatlar!
Tarım Kredi KOOP, 14-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli dev gıda indirimini bugün başlatıyor. Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, pirinç ve un bütçe dostu fiyatlarla raflara geliyor. Kampanya kapsamında sofralara lezzet katan taptaze tereyağı, yoğurt ve peynir çeşitlerinde de büyük fırsatlar var. Kaliteyi ucuza sunan Tarım Kredi’nin 14-20 Temmuz haftasına özel bu büyük gıda indirimlerini kaçırmamak ve bütçenizi korumak için bugün size en yakın mağazaya uğrayın.
KIZILAY MADEN SUYU 200 MLX6
Fiyat: 79,90 TL
TARIM KREDİ BARDAK POŞET ÇAY 25’Lİ
Fiyat: 28,90 TL
2 | 8