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  4. Tarım Kredi'de dev gıda indirimi: Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde kaçırılmayacak fırsatlar!

Tarım Kredi'de dev gıda indirimi: Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde kaçırılmayacak fırsatlar!

Tarım Kredi KOOP, 14-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli dev gıda indirimini bugün başlatıyor. Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, pirinç ve un bütçe dostu fiyatlarla raflara geliyor. Kampanya kapsamında sofralara lezzet katan taptaze tereyağı, yoğurt ve peynir çeşitlerinde de büyük fırsatlar var. Kaliteyi ucuza sunan Tarım Kredi’nin 14-20 Temmuz haftasına özel bu büyük gıda indirimlerini kaçırmamak ve bütçenizi korumak için bugün size en yakın mağazaya uğrayın.

Tarım Kredi'de dev gıda indirimi: Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde kaçırılmayacak fırsatlar! - Sayfa 1

TARIM KREDİ OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 199,90 TL

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L

Fiyat: 199 TL

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Tarım Kredi'de dev gıda indirimi: Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde kaçırılmayacak fırsatlar! - Sayfa 2

KIZILAY MADEN SUYU 200 MLX6

Fiyat: 79,90 TL

TARIM KREDİ BARDAK POŞET ÇAY 25’Lİ

Fiyat: 28,90 TL

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Tarım Kredi'de dev gıda indirimi: Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde kaçırılmayacak fırsatlar! - Sayfa 3

SALI FIRSATI

KIZILCAHAMAM ÇAMLIK GAZOZ 200 MLX6

Fiyat: 64,90 TL

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Tarım Kredi'de dev gıda indirimi: Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde kaçırılmayacak fırsatlar! - Sayfa 4

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE 19 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

TARIM KREDİ BULGUR ÇEŞİTLERİ 1 KG

Fiyat: 36,50 TL

TARIM KREDİ YEŞİL ZEYTİN 400 G

Fiyat: 69 TL

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