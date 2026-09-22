TARIM KREDİ'DE DEV İNDİRİM BAŞLADI! YENİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI (22-28 EYLÜL)
Tarım Kredi’de fiyatlar dibi gördü! 22-28 Eylül 'Kat Kat Fırsat' kataloğu yayınlandı. Temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe dev indirim başladı. Mutfak alışverişini ucuza getirmek ve ev ekonomisine can suyu vermek isteyen vatandaşlar Tarım Kredi Market şubelerine akın ediyor. Stoklar tükenmeden cüzdanınızı rahatlatacak bu fırsatları yakalayın! İşte haftanın en ucuz, aktüel ürünler listesi ve kaçırılmayacak fiyat detayları...
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TARIM KREDİ BALDO PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 102,50 TL
SÜTAŞ KAYMAKSIZ YOĞURT KOVA 2000 G
Fiyat: 135 TL
TARSÜT TOST PEYNİRİ YARIM YAĞLI 1000 G
Fiyat: 305 TL
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PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 KG
Fiyat: 199 TL
AQUA BOR ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİLER, BEYAZLAR 6 KG
Fiyat: 179,90 TL
CİF KREM ÇEŞİTLERİ 750 ML
Fiyat: 119,90 TL
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