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  4. Tarım Kredi’de Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 20-22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi’de Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 20-22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 20-22 Haziran 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 20-22 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 20-22 Haziran tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 20-22 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 20-22 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi’de Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 20-22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

TARIM KREDİ KARADENİZ SİYAH ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 154,90 TL

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 337 TL

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Tarım Kredi’de Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 20-22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

20 HAZİRAN-4 TEMMUZ ARASINDA GEÇERLİ;

FUJIPLAS INVERTER A++ KLİMA

Fiyat: 22,980 TL

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Tarım Kredi’de Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 20-22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

20 HAZİRAN-4 TEMMUZ ARASINDA GEÇERLİ;

SIMFER KLİMA 12000 BTU

Fiyat: 22,980 TL

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Tarım Kredi’de Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 20-22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

TARIM KREDİ ANADOLU DOMATES SALÇASI 830 GRAM

Fiyat: 36,90 TL

KIZILAY MADEN SUYU 6X200 ML

Fiyat: 38,90 TL

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