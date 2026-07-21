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  4. Tarım Kredi'de “kat kat fırsat” dönemi: Temel gıda ve temizlikte dev indirim bugün başladı!

Tarım Kredi'de “kat kat fırsat” dönemi: Temel gıda ve temizlikte dev indirim bugün başladı!

Tarım Kredi KOOP, 21-27 Temmuz tarihleri arasında mutfak ve ev bütçesini rahatlatacak kat kat fırsat kataloğunu yayınladı. Doğallığıyla sofraları taçlandıran zeytinyağından taptaze yoğurda, lezzetiyle iştah kabartan peynir çeşitlerinden altın sarısı tereyağına kadar birçok şarküteri ürünü cazip fiyatlarla raflara iniyor. Yemeklerin vazgeçilmezi un ve kırmızı mercimekle mutfak eksiklerini kapatan dev kampanya, ev temizliğinin vazgeçilmezi deterjan çeşitlerindeki kaçırılmayacak indirimlerle de bütçenize çifte kazanç sağlıyor.

Tarım Kredi'de “kat kat fırsat” dönemi: Temel gıda ve temizlikte dev indirim bugün başladı! - Sayfa 1

TARIM KREDİ NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI 2 L

Fiyat: 549,90 TL

TARIM KREDİ UN 5 KG

Fiyat: 135 TL

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Tarım Kredi'de “kat kat fırsat” dönemi: Temel gıda ve temizlikte dev indirim bugün başladı! - Sayfa 2

MAYLO BAMBU KATKILI KAĞIT HAVLU 3 KATLI 16’LI

Fiyat: 199 TL

PEROS MATİK BEYAZ VE RENKLİLER YASEMİN ÇİÇEĞİ 10 KG

Fiyat: 389 TL

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Tarım Kredi'de “kat kat fırsat” dönemi: Temel gıda ve temizlikte dev indirim bugün başladı! - Sayfa 3

TARIM KREDİ SALI FIRSATI

TARIM KREDİ TARSÜT YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 299 TL

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Tarım Kredi'de “kat kat fırsat” dönemi: Temel gıda ve temizlikte dev indirim bugün başladı! - Sayfa 4

26 TEMMUZ’A KADAR GEÇERLİ KASA ARKASI FIRSATLARI

TARIM KREDİ KARADUT AROMALI LİMONATA 4X1 L

Fiyat: 99 TL

AYNES LAKTOZSUZ SÜT  1L

Fiyat: 49 TL

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