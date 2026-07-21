Tarım Kredi'de “kat kat fırsat” dönemi: Temel gıda ve temizlikte dev indirim bugün başladı!
Tarım Kredi KOOP, 21-27 Temmuz tarihleri arasında mutfak ve ev bütçesini rahatlatacak kat kat fırsat kataloğunu yayınladı. Doğallığıyla sofraları taçlandıran zeytinyağından taptaze yoğurda, lezzetiyle iştah kabartan peynir çeşitlerinden altın sarısı tereyağına kadar birçok şarküteri ürünü cazip fiyatlarla raflara iniyor. Yemeklerin vazgeçilmezi un ve kırmızı mercimekle mutfak eksiklerini kapatan dev kampanya, ev temizliğinin vazgeçilmezi deterjan çeşitlerindeki kaçırılmayacak indirimlerle de bütçenize çifte kazanç sağlıyor.
MAYLO BAMBU KATKILI KAĞIT HAVLU 3 KATLI 16’LI
Fiyat: 199 TL
PEROS MATİK BEYAZ VE RENKLİLER YASEMİN ÇİÇEĞİ 10 KG
Fiyat: 389 TL
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