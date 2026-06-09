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Tarım Kredi'de Kat Kat Fırsat günleri: Gıda ve deterjanda büyük indirim bugün başladı!

Tarım Kredi Kooperatif Market, 9-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yeni 'Kat Kat Fırsat' aktüel kataloğunu yayınladı. Mutfak bütçesini rahatlatmayı hedefleyen dev kampanya kapsamında, temel gıda malzemeleri ile temizlik ve deterjan ürünlerinde büyük fiyat indirimleri sunuluyor. Kaliteli ve doğal ürünleri erişilebilir fiyatlarla doğrudan tüketicilerle buluşturan Tarım Kredi, bu haftaki özel fırsatlarıyla raflarını doldurdu. Stoklarla sınırlı bu avantajlı indirim günlerinden yararlanmak için size en yakın satış noktasına uğrayabilirsiniz.

Tarım Kredi'de Kat Kat Fırsat günleri: Gıda ve deterjanda büyük indirim bugün başladı! - Sayfa 1

TAVUK BONFİLE KG

Fiyat: 259 TL

TARIM KREDİ PİLAVLIK BULGUR 5 KG

Fiyat: 169,90 TL

TARSÜT TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 600 G

Fiyat: 219 TL

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Tarım Kredi'de Kat Kat Fırsat günleri: Gıda ve deterjanda büyük indirim bugün başladı! - Sayfa 2

OMO ACTIVE FRESH RENKLİLER, BEYAZLAR 30 YIKAMA 4.5 KG

Fiyat: 299,90 TL

FAMILIA NATURAL 3 KATLI 48’Lİ TUVALET KAĞIDI

Fiyat: 369 TL

FAMILIA PLUS NATURAL 3 KATLI 16’LI KAĞIT HAVLU

Fiyat: 219 TL

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Tarım Kredi'de Kat Kat Fırsat günleri: Gıda ve deterjanda büyük indirim bugün başladı! - Sayfa 3

14 HAZİRAN’A KADAR 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ;

TARIM KREDİ SOĞUL ÇAY ÇEŞİTLERİ 1 L

Fiyat: 24,50 TL

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