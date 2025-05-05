Tarım Kredi'de sütte 6 Al 5 Öde indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 6-12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 6-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında SÜTTE 6 al 5 öde indirim fırsatı ve birçok üründe indirim sizleri bekliyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 6-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 6-12 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 6-12 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...
PEROS SIVI DETERJAN ÇEŞİTLERİ 3 LİTRE (RENKLİLER/SİYAHLAR)
Fiyat: 129,90 TL
SOLO KAĞIT HAVLU BAMBU 16'LI
Fiyat: 159,90 TL
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TARIM KREDİ'DE SALI FIRSATI
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI SÜT 1 LİTRE (6 AL 5 ÖDE)
Birim fiyat: 27,50 TL
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