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  4. Tarım Kredi'de sütte 6 Al 5 Öde indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 6-12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi'de sütte 6 Al 5 Öde indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 6-12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 6-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında SÜTTE 6 al 5 öde indirim fırsatı ve birçok üründe indirim sizleri bekliyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 6-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 6-12 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 6-12 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...

Tarım Kredi'de sütte 6 Al 5 Öde indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 6-12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1 KG

Fiyat: 208,90 TL

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 69,90 TL

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Tarım Kredi'de sütte 6 Al 5 Öde indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 6-12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

PEROS SIVI DETERJAN ÇEŞİTLERİ 3 LİTRE (RENKLİLER/SİYAHLAR)

Fiyat: 129,90 TL

SOLO KAĞIT HAVLU BAMBU 16'LI

Fiyat: 159,90 TL

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Tarım Kredi'de sütte 6 Al 5 Öde indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 6-12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TARIM KREDİ'DE SALI FIRSATI

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI SÜT 1 LİTRE (6 AL 5 ÖDE)

Birim fiyat: 27,50 TL

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