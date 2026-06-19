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  4. Tarım Kredi’de Ultra HD teknolojisi: Aksen 65 İnç QLED Webos TV bugün satışta!

Tarım Kredi’de Ultra HD teknolojisi: Aksen 65 İnç QLED Webos TV bugün satışta!

Tarım Kredi KOOP, 19 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim döneminde Aksen 65 inç QLED Webos 4K UHD TV modelini bizzat satışa sundu. Bugün başlayan dev teknoloji kampanyasında, 164 ekran genişliğine sahip olan, dahili HD uydu alıcısı ve dahili Wi-Fi donanımı barındıran bu akıllı cihaz tüketicilerle buluşuyor. Bluetooth bağlantısı ve kullanım kolaylığı sağlayan sihirli kumanda özellikleriyle öne çıkan F enerji sınıflı bu televizyon, iki hafta boyunca Tarım Kredi kalitesiyle raflarda yer alacak.

Tarım Kredi’de Ultra HD teknolojisi: Aksen 65 İnç QLED Webos TV bugün satışta! - Sayfa 1

19-21 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ;

TARIM KREDİ DANA KASAP SUCUK 400 G

Fiyat: 325 TL

KIZILAY SU 5 L

Fiyat: 39,90 TL

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Tarım Kredi’de Ultra HD teknolojisi: Aksen 65 İnç QLED Webos TV bugün satışta! - Sayfa 2

19-21 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ;

TARSÜT YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 299 TL

KIZILAY MADEN SUYU 6X200 ML

Fiyat: 49,90 TL

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Tarım Kredi’de Ultra HD teknolojisi: Aksen 65 İnç QLED Webos TV bugün satışta! - Sayfa 3

19 HAZİRAN CUMA FIRSATI!

BAKPİLİÇ DONUK BÜTÜN PİLİÇ KG

Fiyat: 79 TL

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Tarım Kredi’de Ultra HD teknolojisi: Aksen 65 İnç QLED Webos TV bugün satışta! - Sayfa 4

19 HAZİRAN-3 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ;

AXEN 65 QLED WEBOS 4K UHD TV

Fiyat: 27,890 TL

FUJIPLUS 12000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 24,500 TL

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