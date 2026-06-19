Tarım Kredi’de Ultra HD teknolojisi: Aksen 65 İnç QLED Webos TV bugün satışta!
Tarım Kredi KOOP, 19 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim döneminde Aksen 65 inç QLED Webos 4K UHD TV modelini bizzat satışa sundu. Bugün başlayan dev teknoloji kampanyasında, 164 ekran genişliğine sahip olan, dahili HD uydu alıcısı ve dahili Wi-Fi donanımı barındıran bu akıllı cihaz tüketicilerle buluşuyor. Bluetooth bağlantısı ve kullanım kolaylığı sağlayan sihirli kumanda özellikleriyle öne çıkan F enerji sınıflı bu televizyon, iki hafta boyunca Tarım Kredi kalitesiyle raflarda yer alacak.
19-21 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ;
TARIM KREDİ DANA KASAP SUCUK 400 G
Fiyat: 325 TL
KIZILAY SU 5 L
Fiyat: 39,90 TL
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19-21 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ;
TARSÜT YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 299 TL
KIZILAY MADEN SUYU 6X200 ML
Fiyat: 49,90 TL
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