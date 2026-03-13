Tarım Kredi’den bayram şekeri tadında indirim! 13-22 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 13-22 Mart 2026 kataloğunu yayımladı! Mutfakların temel ihtiyacı olan gıda ürünlerinden, bayram çikolatalarına kadar birçok üründe dev indirime giden market, bayram öncesi sofralara bereket taşıyor.
TARIM KREDİ SÜZME PEYNİR 850 G
Fiyat: 179 TL
TARSÜT TAZE KAŞAR PEYNİR TAM YAĞLI 1000 G
Fiyat: 369 TL
ÜLKER BUKLET MADLEN İKRAMLIK ÇİKOLATA MAVİ 208 G
Fiyat: 295 TL
TARIM KREDİ ANTEP FISTIKLI VE FINDIKLI LOKUM 350 G
Fiyat: 169,50 TL
