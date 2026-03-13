  1. Ekonomim
Tarım Kredi’den bayram şekeri tadında indirim! 13-22 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 13-22 Mart 2026 kataloğunu yayımladı! Mutfakların temel ihtiyacı olan gıda ürünlerinden, bayram çikolatalarına kadar birçok üründe dev indirime giden market, bayram öncesi sofralara bereket taşıyor.

Tarım Kredi’den bayram şekeri tadında indirim! 13-22 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 1

TARIM KREDİ SÜZME PEYNİR 850 G

Fiyat: 179 TL

TARSÜT TAZE KAŞAR PEYNİR TAM YAĞLI 1000 G

Fiyat: 369 TL

1 | 5
Tarım Kredi’den bayram şekeri tadında indirim! 13-22 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 2

ANADOLU UN 5 KG

Fiyat: 120 TL

TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 1 KG

Fiyat: 229,90 TL

2 | 5
Tarım Kredi’den bayram şekeri tadında indirim! 13-22 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 3

ÜLKER BUKLET MADLEN İKRAMLIK ÇİKOLATA MAVİ 208 G

Fiyat: 295 TL

TARIM KREDİ ANTEP FISTIKLI VE FINDIKLI LOKUM 350 G

Fiyat: 169,50 TL

3 | 5
Tarım Kredi’den bayram şekeri tadında indirim! 13-22 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 4

BİNGO SIVI DETERJAN TÜM RENKLER, RENKLİ 3 L

Fiyat: 179,90 TL

ASPEROX SPARX DIAMOND BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 30’LU

Fiyat: 149 TL

4 | 5