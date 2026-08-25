TARIM KREDİ'DEN BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! ONLARCA ÜRÜNDE ŞOK İNDİRİM (25-31 AĞUSTOS)
Bu fırsatları kaçıran gerçekten çok pişman olur! Tarım Kredi Market'in 25-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli yeni "Kat Kat Fırsat" kataloğu raflardaki yerini aldı. Temizlik malzemelerinden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan temel mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok üründe dev indirimler sizleri bekliyor. Mutfak masraflarını hafifletecek bu büyük kampanyanın detaylarını ve cazip fiyat listesini hemen inceleyin!
TARIM KREDİ YOĞURT 1500 G
Fiyat: 89,90 TL
TARIM KREDİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 L
Fiyat: 239 TL
TARIM KREDİ DOMATES SALÇASI 830 G
Fiyat: 53,50 TL
TARIM KREDİ TARSÜT TEREYAĞI 500 G
Fiyat: 259 TL
MAYLO BAMBU TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 40’LI
Fiyat: 289 TL
PRİL ULRTA GÜÇ LİMON 675 G
Fiyat: 69 TL
CİF ULTRA SPREY KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ 1000 ML
Fiyat: 109,90 TL
DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU ÇAM FERAHLIĞI 3240 ML
Fiyat: 199,90 TL
SALI FIRSATI
AGARTA DİŞ MACUNU 100 ML
Fiyat: 125 TL
ELİT DOĞAL ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN 700 ML
Fiyat: 179 TL