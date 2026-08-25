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  4. TARIM KREDİ'DEN BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! ONLARCA ÜRÜNDE ŞOK İNDİRİM (25-31 AĞUSTOS)

TARIM KREDİ'DEN BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! ONLARCA ÜRÜNDE ŞOK İNDİRİM (25-31 AĞUSTOS)

Bu fırsatları kaçıran gerçekten çok pişman olur! Tarım Kredi Market'in 25-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli yeni "Kat Kat Fırsat" kataloğu raflardaki yerini aldı. Temizlik malzemelerinden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan temel mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok üründe dev indirimler sizleri bekliyor. Mutfak masraflarını hafifletecek bu büyük kampanyanın detaylarını ve cazip fiyat listesini hemen inceleyin!

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TARIM KREDİ'DEN BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! ONLARCA ÜRÜNDE ŞOK İNDİRİM (25-31 AĞUSTOS) - Sayfa 1

TARIM KREDİ YOĞURT 1500 G

Fiyat: 89,90 TL

TARIM KREDİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 L

Fiyat: 239 TL

TARIM KREDİ DOMATES SALÇASI 830 G

Fiyat: 53,50 TL

TARIM KREDİ TARSÜT TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 259 TL

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TARIM KREDİ'DEN BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! ONLARCA ÜRÜNDE ŞOK İNDİRİM (25-31 AĞUSTOS) - Sayfa 2

MAYLO BAMBU TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 40’LI

Fiyat: 289 TL

PRİL ULRTA GÜÇ LİMON 675 G

Fiyat: 69 TL

CİF ULTRA SPREY KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ 1000 ML

Fiyat: 109,90 TL

DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU ÇAM FERAHLIĞI 3240 ML

Fiyat: 199,90 TL

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TARIM KREDİ'DEN BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! ONLARCA ÜRÜNDE ŞOK İNDİRİM (25-31 AĞUSTOS) - Sayfa 3

SALI FIRSATI

AGARTA DİŞ MACUNU 100 ML

Fiyat: 125 TL

ELİT DOĞAL ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN 700 ML

Fiyat: 179 TL

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TARIM KREDİ'DEN BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! ONLARCA ÜRÜNDE ŞOK İNDİRİM (25-31 AĞUSTOS) - Sayfa 4

31 AĞUSTOS’A KADAR GEÇERLİ;

F0 DONDURMA SOSU ÇİKOLATALI/KARAMELLİ 350 G

Fiyat: 89 TL

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