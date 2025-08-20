Taşacak Ha Bu Deniz dizisinin kadrosuna Erdem Şanlı dahil oldu! Erdem Şanlı kimdir?

Erdem Şanlı, ilk oyunculuk deneyimini ise 2018 yılında Vatanım Sensin dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Avlu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Kovala, Son Yaz, Aşk Mantık İntikam, İçimizdeki Ateş, Sınır, Limit, Ateş Kuşları gibi yeni projelerde yer almayı sürdürdü.