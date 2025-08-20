Taşacak Ha Bu Deniz dizisinin kadrosuna Erdem Şanlı dahil oldu! Erdem Şanlı kimdir?
Taşacak Ha Bu Deniz dizisinin kadrosuna Erdem Şanlı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Erdem Şanlı dizide İso karakterini canlandıracak. Peki, Erdem Şanlı kimdir? Erdem Şanlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Erdem Şanlı kimdir?
2 Eylül 1996 tarihinde İzmir’de doğan Erdem Şanlı, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Boşnak kökenli bir ailedendir. 2015 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümünü kazanıp okumak için İstanbul’a gelmiş, bir süre Kamera arkalarında reji olarak görev aldıktan sonra oyuncu koçluğu yapmıştır.
Erdem Şanlı, ilk oyunculuk deneyimini ise 2018 yılında Vatanım Sensin dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Avlu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Kovala, Son Yaz, Aşk Mantık İntikam, İçimizdeki Ateş, Sınır, Limit, Ateş Kuşları gibi yeni projelerde yer almayı sürdürdü.
Erdem Şanlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Ateş Kuşları (2022)
Limit (2022)
Sınır (2022)
İçimizdeki Ateş (2022)