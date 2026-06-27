  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tasarım ve ısının mükemmel dengesi: ŞOK’a bugün Çelik Termos geliyor!

Tasarım ve ısının mükemmel dengesi: ŞOK’a bugün Çelik Termos geliyor!

ŞOK’ta bugün satışa sunulan 2 litrelik çelik termos, uzun süreli sıcak ve soğuk tutma özelliğiyle dikkat çekiyor. Dayanıklı çelik yapısı sayesinde içeceklerinizi 12 saate kadar ideal sıcaklıkta koruyor. Geniş hacmiyle aile kullanımı için uygun olan termos, hem pikniklerde hem de günlük yaşamda pratik bir çözüm sunuyor. Şık tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla Şok raflarında yerini alan bu ürün, kullanıcılarına kalite ve konforu bir arada sağlıyor.

Tasarım ve ısının mükemmel dengesi: ŞOK’a bugün Çelik Termos geliyor! - Sayfa 1

STAR TERMOS 1,5 L

Fiyat: 349 TL

RELAX ÇELİK TERMOS 2 L

Fiyat: 499 TL

1 | 5
Tasarım ve ısının mükemmel dengesi: ŞOK’a bugün Çelik Termos geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

PAPIA INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ/BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI

Fiyat: 119 TL

BISCOLATA STARZ SÜTLÜ 6’LI

Fiyat: 59 TL

ÜLKER DANKEK DONUT MARSMALLOW KEK 162 G

Fiyat: 59 TL

OREO VANİLYA/ÇİLEK&CHEESECAKE AROMALI DOLGULU KAKAOLU BİSKÜVİ 228 G

Fiyat: 99 TL

CİF KREM AMONYAK/SAKURA 1500 ML

Fiyat: 149 TL

2 | 5
Tasarım ve ısının mükemmel dengesi: ŞOK’a bugün Çelik Termos geliyor! - Sayfa 3

HOTWHEELS X LARGE ARABA

Fiyat: 349 TL

ROOKIE IŞIKLI PATEN MAVİ/PEMBE

Fiyat: 799 TL

3 | 5
Tasarım ve ısının mükemmel dengesi: ŞOK’a bugün Çelik Termos geliyor! - Sayfa 4

SAMSUNG WW90CGC04DABAH 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ SİYAH

Fiyat: 25,999 TL

SAMSUNG DW60DG540FSR 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 19,499 TL

4 | 5