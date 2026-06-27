Tasarım ve ısının mükemmel dengesi: ŞOK’a bugün Çelik Termos geliyor!
ŞOK’ta bugün satışa sunulan 2 litrelik çelik termos, uzun süreli sıcak ve soğuk tutma özelliğiyle dikkat çekiyor. Dayanıklı çelik yapısı sayesinde içeceklerinizi 12 saate kadar ideal sıcaklıkta koruyor. Geniş hacmiyle aile kullanımı için uygun olan termos, hem pikniklerde hem de günlük yaşamda pratik bir çözüm sunuyor. Şık tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla Şok raflarında yerini alan bu ürün, kullanıcılarına kalite ve konforu bir arada sağlıyor.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
PAPIA INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ/BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI
Fiyat: 119 TL
BISCOLATA STARZ SÜTLÜ 6’LI
Fiyat: 59 TL
ÜLKER DANKEK DONUT MARSMALLOW KEK 162 G
Fiyat: 59 TL
OREO VANİLYA/ÇİLEK&CHEESECAKE AROMALI DOLGULU KAKAOLU BİSKÜVİ 228 G
Fiyat: 99 TL
CİF KREM AMONYAK/SAKURA 1500 ML
Fiyat: 149 TL
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