Tasarım ve ısının mükemmel uyumu: BİM’e 26 Temmuz-1 Ağustos’ta Pazar Çelik Termos geliyor!
Tasarım ve ısının mükemmel uyumu: BİM’e 26 Temmuz-1 Ağustos’ta Pazar Çelik Termos geliyor!
Piknikte, kampta, uzun yolculuklarda veya evde içecek keyfini kesintisiz yaşamak isteyenlerin beklentileri karşılanıyor. BİM Mağazaları, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yüksek yalıtım performansıyla öne çıkan The Ebby Çelik Termos modelini raflarına taşıyor. Tam 3 litre geniş iç hacme sahip olan bu ürün, içecekleri 12 saat sıcak ve 24 saat soğuk tutabilme özelliğiyle öne çıkıyor. İç ve dış yüzeyinde çift katlı 304 paslanmaz çelik malzeme kullanılan kırılmaz gövdeli termos, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ve uygun fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.
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LG SOUNDBAR S30A
Fiyat: 4.990 TL
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