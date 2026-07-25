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  4. Taşımacılığın yeni yıldızı: A101’e 30 Temmuz-5 Ağustos’ta Elektrikli Kamyonet geliyor!

Taşımacılığın yeni yıldızı: A101’e 30 Temmuz-5 Ağustos’ta Elektrikli Kamyonet geliyor!

A101, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ticari hayatınıza büyük bir prestij ve güç katacak ezber bozan bir taşıma devrimi sunuyor. Volta 4 tekerlekli elektrikli kamyonet, üstün mühendisliği ve çevreci güçlü LFP bataryasıyla lüks konforu bir arada harmanlıyor. Azami 51 km/h hızı ve yüksek performanslı 4 kW motoruyla işlerinize hız katarken; suni deri koltukları, bluetooth özellikli multimedya teybi ve şık LED farlarıyla her sürüşü keyfe dönüştürüyor. Geri görüş kamerasıyla park kolaylığı sağlayan bu yeni nesil ticari deha A101’de sizi bekliyor.

Taşımacılığın yeni yıldızı: A101’e 30 Temmuz-5 Ağustos’ta Elektrikli Kamyonet geliyor! - Sayfa 1

VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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Taşımacılığın yeni yıldızı: A101’e 30 Temmuz-5 Ağustos’ta Elektrikli Kamyonet geliyor! - Sayfa 2

IFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 17,499 TL

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Taşımacılığın yeni yıldızı: A101’e 30 Temmuz-5 Ağustos’ta Elektrikli Kamyonet geliyor! - Sayfa 3

FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,499 TL

SAMSUNG 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

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Taşımacılığın yeni yıldızı: A101’e 30 Temmuz-5 Ağustos’ta Elektrikli Kamyonet geliyor! - Sayfa 4

PİRANHA BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 599 TL

PİRANHA BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

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