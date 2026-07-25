Taşımacılığın yeni yıldızı: A101’e 30 Temmuz-5 Ağustos’ta Elektrikli Kamyonet geliyor!
A101, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ticari hayatınıza büyük bir prestij ve güç katacak ezber bozan bir taşıma devrimi sunuyor. Volta 4 tekerlekli elektrikli kamyonet, üstün mühendisliği ve çevreci güçlü LFP bataryasıyla lüks konforu bir arada harmanlıyor. Azami 51 km/h hızı ve yüksek performanslı 4 kW motoruyla işlerinize hız katarken; suni deri koltukları, bluetooth özellikli multimedya teybi ve şık LED farlarıyla her sürüşü keyfe dönüştürüyor. Geri görüş kamerasıyla park kolaylığı sağlayan bu yeni nesil ticari deha A101’de sizi bekliyor.
VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET
Fiyat: 279,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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IFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV
Fiyat: 21,999 TL
ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 17,499 TL
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FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 15,499 TL
SAMSUNG 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 20,999 TL
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