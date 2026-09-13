  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tatile giden geri dönemiyor. Cittaslow olmasa da yerleşmek için mükemmel 13 ilçe.

Tatile giden geri dönemiyor. Cittaslow olmasa da yerleşmek için mükemmel 13 ilçe.

Türkiye’nin illeri arasında cittaslow unvanı almamış olsa da sakinliği, huzuru ve doğal güzelliğiyle milyonları kendine çeken 13 ilçesi sıralandı.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Tatile giden geri dönemiyor. Cittaslow olmasa da yerleşmek için mükemmel 13 ilçe. - Sayfa 1

Şehir merkezlerinin gürültüsünden ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen tatilciler, son dönemde kalabalıktan izole edilmiş doğası bozulmamış bölgelere yöneliyor.

1 | 23
Tatile giden geri dönemiyor. Cittaslow olmasa da yerleşmek için mükemmel 13 ilçe. - Sayfa 2

Uzmanlar; sessiz koyları, yeşilin binbir tonunu barındıran ormanları ve yavaş yaşam felsefesini benimseyen bu gizli cennetlerin, kafa dinlemek ve ruhsal olarak yenilenmek isteyenler için en ideal kaçış noktası olduğunu vurguluyor.

2 | 23
Tatile giden geri dönemiyor. Cittaslow olmasa da yerleşmek için mükemmel 13 ilçe. - Sayfa 3

GÖRENLERİ MEST EDEN 13 İLÇE

Sadece huzurlu ve sessiz oluşu değil ekonomik yaşam koşullarıyla da öne çıkan ilçeler listede yer aldı. Özellikle sebze meyve fiyatlarının uygun olduğu Artvin, Isparta gibi şehirlerin ilçeleri dikkati çekti. 

İşte tatile ya da görmeye gidenlerin yerleşme planları kurduğu 13 ilçe:

3 | 23
Tatile giden geri dönemiyor. Cittaslow olmasa da yerleşmek için mükemmel 13 ilçe. - Sayfa 4

7. Isparta

Göller Yöresi'nin kalbinde yer alan, lavanta tarlaları ve sakin göl kıyılarıyla ruhu dinlendiren bir şehirdir.

4 | 23