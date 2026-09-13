Tatile giden geri dönemiyor. Cittaslow olmasa da yerleşmek için mükemmel 13 ilçe.
Türkiye’nin illeri arasında cittaslow unvanı almamış olsa da sakinliği, huzuru ve doğal güzelliğiyle milyonları kendine çeken 13 ilçesi sıralandı.
Şehir merkezlerinin gürültüsünden ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen tatilciler, son dönemde kalabalıktan izole edilmiş doğası bozulmamış bölgelere yöneliyor.
Uzmanlar; sessiz koyları, yeşilin binbir tonunu barındıran ormanları ve yavaş yaşam felsefesini benimseyen bu gizli cennetlerin, kafa dinlemek ve ruhsal olarak yenilenmek isteyenler için en ideal kaçış noktası olduğunu vurguluyor.
GÖRENLERİ MEST EDEN 13 İLÇE
Sadece huzurlu ve sessiz oluşu değil ekonomik yaşam koşullarıyla da öne çıkan ilçeler listede yer aldı. Özellikle sebze meyve fiyatlarının uygun olduğu Artvin, Isparta gibi şehirlerin ilçeleri dikkati çekti.
İşte tatile ya da görmeye gidenlerin yerleşme planları kurduğu 13 ilçe: