Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi.

PEYNİRİ VE DOMATESİYLE MEŞHUR EZİNE TATİLCİLERİN AKININA UĞRUYOR

Çanakkale’nin doğası, tarihi ve gurme kültürünü bünyesinde barındıran huzurlu ilçesi Ezine, her mevsim ziyaretçilerine hem kültürel hem de gastronomi odaklı zengin bir rota sunuyor.