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  4. Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi.

Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi.

Yaz mevsiminin güzel havaları bitmeden önce tadını çıkarmak isteyenler domatesi ve domates konserveleriyle ünlü bu küçük kasabaya adeta akın ediyor.

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Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi. - Sayfa 1

Çanakkale’nin lezzetleriyle öne çıkan huzurlu ilçesi Ezine, yaz sonuna doğru tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

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Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi. - Sayfa 2

Eşsiz aromasıyla meşhur domatesi ve geleneksel domates konserveleriyle tanınan bu şirin kasaba, güzel havaların son günlerini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

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Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi. - Sayfa 3

Hem gurme lezzetleri hem de dingin atmosferiyle dikkat çeken ilçe, yaz kış ağırladığı misafirleriyle cazibesini her geçen gün artırıyor.

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Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi. - Sayfa 4

PEYNİRİ VE DOMATESİYLE MEŞHUR EZİNE TATİLCİLERİN AKININA UĞRUYOR

Çanakkale’nin doğası, tarihi ve gurme kültürünü bünyesinde barındıran huzurlu ilçesi Ezine, her mevsim ziyaretçilerine hem kültürel hem de gastronomi odaklı zengin bir rota sunuyor.

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