Tatile giden kışlık konservesini alıp geliyor. Tatilciler sayesinde Marmara’nın incisi haline geldi.
Yaz mevsiminin güzel havaları bitmeden önce tadını çıkarmak isteyenler domatesi ve domates konserveleriyle ünlü bu küçük kasabaya adeta akın ediyor.
Çanakkale’nin lezzetleriyle öne çıkan huzurlu ilçesi Ezine, yaz sonuna doğru tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.
Eşsiz aromasıyla meşhur domatesi ve geleneksel domates konserveleriyle tanınan bu şirin kasaba, güzel havaların son günlerini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.
Hem gurme lezzetleri hem de dingin atmosferiyle dikkat çeken ilçe, yaz kış ağırladığı misafirleriyle cazibesini her geçen gün artırıyor.