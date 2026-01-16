Tecrübeli şoförler bile bu tuşu yanlış kullanıyor; Sadece arıza vermiyor sağlığı da etkiliyor

İç hava sirkülasyonu aktif hale getirildiğinde, aracın klima sistemi dışarıdan sıcak ya da soğuk hava çekmek zorunda kalmaz. Bu sayede yaz aylarında araç daha hızlı serinler, kış aylarında ise daha çabuk ısınır. Yakıt tüketimi ve klima kompresörünün yükü de kısa vadede azalabilir. Bu yönüyle doğru ve bilinçli kullanıldığında hem sürüş konforunu hem de sistem verimliliğini artıran önemli bir donanımdır.