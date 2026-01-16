Tecrübeli şoförler bile bu tuşu yanlış kullanıyor; Sadece arıza vermiyor sağlığı da etkiliyor
Otomobillerin içerisinde bulunan hava sirkülasyon düğmesini bazı tecrübeli şoförler bile maalesef yanlış kullanıyor.
Araç içi hava sirkülasyon düğmesi, otomobillerde iç hava dolaşımı olarak bilinen sistemin kontrolünü sağlar. Bu düğmeye basıldığında araç, dışarıdan temiz hava almak yerine kabin içindeki mevcut havayı tekrar dolaşıma sokar. Özellikle yoğun trafikte, tünellerde, kötü koku bulunan bölgelerde ya da dış ortam havasının kirli olduğu durumlarda sürücülere büyük konfor sunar. Aynı zamanda klima veya ısıtma sisteminin daha hızlı ve verimli çalışmasına da yardımcı olur.
İç hava sirkülasyonu aktif hale getirildiğinde, aracın klima sistemi dışarıdan sıcak ya da soğuk hava çekmek zorunda kalmaz. Bu sayede yaz aylarında araç daha hızlı serinler, kış aylarında ise daha çabuk ısınır. Yakıt tüketimi ve klima kompresörünün yükü de kısa vadede azalabilir. Bu yönüyle doğru ve bilinçli kullanıldığında hem sürüş konforunu hem de sistem verimliliğini artıran önemli bir donanımdır.
DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAPABİLİR
Ancak bu düğmenin uzun süreli ve yanlış kullanımı hem araç içerisindeki yolcular hem de araç için çeşitli riskler doğurabilir. İç hava sürekli dolaşımda kaldığında kabin içindeki oksijen seviyesi düşer, karbondioksit oranı artar. Bu durum özellikle uzun yolculuklarda sürücü ve yolcularda baş ağrısı, halsizlik, uyku hali ve dikkat dağınıklığına yol açabilir. Dikkatin azalması ise doğrudan trafik güvenliğini tehdit eden bir unsurdur.
CAMLARIN NEMLENMESİNİN ASIL SEBEBİ
Ayrıca camların buğulanması da yanlış kullanımın en sık görülen sonuçlarından biridir. Özellikle yağışlı havalarda veya kış aylarında iç hava sirkülasyonu açık bırakıldığında nem içeride hapsolur ve ön cam başta olmak üzere cam yüzeylerinde görüşü ciddi şekilde kısıtlayan buğulanmalar oluşur. Bu durum ani görüş kaybına ve kazalara zemin hazırlayabilir.