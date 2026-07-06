Tehlike çanları çalıyor, birincilik gidiyor! Fark kapandı. İşte en değerli teknoloji şirketleri
Dünyanın en değerli şirketleri içerisinde zirvede bulunan Nvidia, piyasa değeri bakımından erimeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 5,1 trilyon dolar değerini görmüştü. Ancak şimdi 4,7 trilyon dolarlara geriledi. Apple ise büyük atak yaptı. iki şirket arasında fark neredeyse kapandı. İşte en değerli teknoloji şirketleri
Yapay zekâ fırtınasıyla uzun süre rakiplerinin önünde bulunan Nvidia'nın piyasa değerindeki gerileme, teknoloji devleri içerisindeki rekabeti tekrardan kızıştırdı. Son süreçteki değer kaybı yaşayan firma ile kuvvetli yükselişini sürdüren Apple arasındaki fark süratle azalırken, dünyanın en değerli teknoloji firmaları derlemesinde zirve yarışı yeniden dikkat çekici bir hâl aldı.
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