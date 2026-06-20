Tek bir şirketimiz listede! Dünyanın en değerli 30 inşaat şirketi içerisine girdik... İşte o firma
Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından en değerli 30 inşaat şirketi belli oldu. Borsa verilerine göre derlenen listeye Türkiye'den sadece bir firma girdi. İşte dünyanın en değerli 30 inşaat şirketi
Global anlamda inşaat sektörünün en büyük oyuncuları belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri baz alınarak hazırlanan listede dünyanın en değerli 30 inşaat şirketi sıralandı. Borsa performanslarının esas alındığı değerlendirmede Türkiye’den yalnızca tek bir şirketin yer alması dikkat çekti. İşte küresel devlerin hegemonya yaptığı listede öne çıkan o firma…
1 | 32