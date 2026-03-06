  1. Ekonomim
  4. Tek geçişte ipeksi dokunuş: BİM’e bugün Saç Düzleştirici geliyor!

Saç bakımında kuaför standartlarını eve taşıyan BİM, 6 Mart Cuma günü satışa sunacağı profesyonel saç düzleştiricisi ile ezber bozuyor! Özel plakaları sayesinde saçları yıpratmadan, tek geçişte pürüzsüz ve ipeksi bir görünüme kavuşturan bu teknoloji harikası, hem zamandan tasarruf etmek hem de ışıldayan saçlara sahip olmak isteyenler için sınırlı sayıda stokla raflardaki yerini alıyor.

