Tek günde ikinciliğe düştü! Zirve artık o şirketin... İşte en değerli 19 uçak üreticisi
Uçak üreticileri arasındaki piyasa değeri yarışında zirve el değiştirdi. CompaniesMarketCap verilerine göre Airbus, Boeing, Airbus'ı geride bırakarak tekrardan listenin ilk sırasına yükselirken, Airbus ise sadece bir günde ikinciliğe geriledi.
Global havacılık alanının en değerli firmaları güncellendi. CompaniesMarketCap'in piyasa değeri sıralamasına göre Airbus liderlik koltuğunu devrederken, Boeing zirveye yerleşti. Listede savunma ve sivil havacılık alanında faaliyet gösteren toplam 19 uçak üreticisi yer aldı.
1 | 20