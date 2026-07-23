Teknoloji dünyasında devrim: A101’e bugün iPhone 17 Pro Max Cep Telefonu geliyor!
A101 Ekstra, sadece internete özel olarak yayınladığı yeni aktüel kataloğuyla teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatıyor. Akıllı telefon pazarının en güçlü amiral gemisi olan iPhone 17 Pro Max, bugün A101 online satış kanalına özel avantajlarla teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Gücünü yapay zeka odaklı A19 Pro çipinden alan, gelişmiş Fusion kamera sistemi ve titanyum gövdesiyle premium hissi zirveye taşıyan bu tasarım harikası cihaz; yüksek depolama seçenekleri ve kaçırılmayacak internet özel fırsatlarıyla dijital mağazadaki yerini alıyor.
İPhone 17 PRO MAX 1 TB CEP TELEFONU
Fiyat: 147,499 TL
İPhone17 PRO MAX 256 GB CEP TELEFONU TURUNCU
Fiyat: 125,499 TL
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PHILIPS AZUR 8000 SERİSİ DST8030/70 BUHARLI ÜTÜ
Fiyat: 5,299 TL
KARCHER WV 2 BLACK EDITION CAM TEMİZLEME MAKİNESİ
Fiyat: 3,499 TL
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