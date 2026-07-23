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  4. Teknoloji dünyasında devrim: A101’e bugün iPhone 17 Pro Max Cep Telefonu geliyor!

Teknoloji dünyasında devrim: A101’e bugün iPhone 17 Pro Max Cep Telefonu geliyor!

A101 Ekstra, sadece internete özel olarak yayınladığı yeni aktüel kataloğuyla teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatıyor. Akıllı telefon pazarının en güçlü amiral gemisi olan iPhone 17 Pro Max, bugün A101 online satış kanalına özel avantajlarla teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Gücünü yapay zeka odaklı A19 Pro çipinden alan, gelişmiş Fusion kamera sistemi ve titanyum gövdesiyle premium hissi zirveye taşıyan bu tasarım harikası cihaz; yüksek depolama seçenekleri ve kaçırılmayacak internet özel fırsatlarıyla dijital mağazadaki yerini alıyor.

Teknoloji dünyasında devrim: A101’e bugün iPhone 17 Pro Max Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 1

İPhone 17 PRO MAX 1 TB CEP TELEFONU

Fiyat: 147,499 TL

İPhone17 PRO MAX 256 GB CEP TELEFONU TURUNCU

Fiyat: 125,499 TL

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Teknoloji dünyasında devrim: A101’e bugün iPhone 17 Pro Max Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 2

ALTUS AL 1128 SU SEBİLİ

Fiyat: 4,799 TL

ALTUS AL CM 71045 R ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

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Teknoloji dünyasında devrim: A101’e bugün iPhone 17 Pro Max Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 3

PHILIPS AZUR 8000 SERİSİ DST8030/70 BUHARLI ÜTÜ

Fiyat: 5,299 TL

KARCHER WV 2 BLACK EDITION CAM TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 3,499 TL

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Teknoloji dünyasında devrim: A101’e bugün iPhone 17 Pro Max Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 4

SEGWAY NINEBOT GO KART PRO

Fiyat: 149,999 TL

700C GUIDA BİSİKLET

Fiyat: 9,999 TL

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