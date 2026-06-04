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  4. Teknolojiden beyaz eşyaya dev fırsat! A101 Ekstra'da online indirimler başladı

Teknolojiden beyaz eşyaya dev fırsat! A101 Ekstra'da online indirimler başladı

A101 Ekstra online alışveriş sitesinde bugüne özel dev bir kampanya başladı. İnternet adresine özel sunulan fırsatlar kapsamında televizyonlardan akıllı cep telefonlarına, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar birçok elektronik üründe avantajlı fiyatlar listeleniyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirim günlerinde ayrıca şık kol saatleri, modern bisikletler, yazlık terlikler ve çanta modelleri de yeni sahiplerini bekliyor. Sadece web sitesi üzerinden satın alınabilen bu fırsat ürünleri stoklarla sınırlı.

Teknolojiden beyaz eşyaya dev fırsat! A101 Ekstra'da online indirimler başladı - Sayfa 1

LG 65UA85006LA.APEZ 4K ULTRA UHD SMART TV

Fiyat: 38,999 TL

SAMSUNG GALAXY S26 PLUS 12/256 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 70,499 TL

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Teknolojiden beyaz eşyaya dev fırsat! A101 Ekstra'da online indirimler başladı - Sayfa 2

SEG SCM 91M10 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ 9 KG 1000 DEVİR

Fiyat: 16,799 TL

ALTUS AL 708 NE DERİN DONDURUCU

Fiyat: 17,999 TL

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Teknolojiden beyaz eşyaya dev fırsat! A101 Ekstra'da online indirimler başladı - Sayfa 3

ORIENT RA-AC0Q02L30B ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 17,499 TL

ORIENT TAC00009NO ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 12,499 TL

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Teknolojiden beyaz eşyaya dev fırsat! A101 Ekstra'da online indirimler başladı - Sayfa 4

SMEG FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

SMEG RETRO EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

Fiyat: 11,999 TL

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