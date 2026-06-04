Teknolojiden beyaz eşyaya dev fırsat! A101 Ekstra'da online indirimler başladı
A101 Ekstra online alışveriş sitesinde bugüne özel dev bir kampanya başladı. İnternet adresine özel sunulan fırsatlar kapsamında televizyonlardan akıllı cep telefonlarına, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar birçok elektronik üründe avantajlı fiyatlar listeleniyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirim günlerinde ayrıca şık kol saatleri, modern bisikletler, yazlık terlikler ve çanta modelleri de yeni sahiplerini bekliyor. Sadece web sitesi üzerinden satın alınabilen bu fırsat ürünleri stoklarla sınırlı.
LG 65UA85006LA.APEZ 4K ULTRA UHD SMART TV
Fiyat: 38,999 TL
SAMSUNG GALAXY S26 PLUS 12/256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 70,499 TL
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SEG SCM 91M10 INV ÇAMAŞIR MAKİNESİ 9 KG 1000 DEVİR
Fiyat: 16,799 TL
ALTUS AL 708 NE DERİN DONDURUCU
Fiyat: 17,999 TL
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ORIENT RA-AC0Q02L30B ERKEK KOL SAATİ
Fiyat: 17,499 TL
ORIENT TAC00009NO ERKEK KOL SAATİ
Fiyat: 12,499 TL
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