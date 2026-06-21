Telefonunuzu yenilemenin tam vakti: A101’e 25 Haziran Perşembe Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor!
A101, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni Aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A16 cep telefonu modelini satışa sunacağını duyurdu. Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran kampanyada, 6,7 inç geniş ekranı ve 50+5+2 megapiksel üçlü arka kamerasıyla öne çıkan bu akıllı cihaz tüketicilerle buluşuyor. 13 megapiksel ön kamerası, 4 GB RAM kapasitesi, 128 GB dahili hafızası ve 5000 mAh güçlü bataryası bulunan yüz tanıma ile parmak izi okuyuculu bu telefon, 2 yıl garantisiyle raflarda yer alacak.
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Fiyat:18,499 TL
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SAMSUNG GALAXY A16 4/128 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 10,999 TL
HILFE AKIM KORUMALI LED IŞIKLI USB’Lİ PRİZ ÇOKLAYICI
Fiyat: 379 TL
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