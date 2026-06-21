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Telefonunuzu yenilemenin tam vakti: A101’e 25 Haziran Perşembe Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor!

A101, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni Aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A16 cep telefonu modelini satışa sunacağını duyurdu. Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran kampanyada, 6,7 inç geniş ekranı ve 50+5+2 megapiksel üçlü arka kamerasıyla öne çıkan bu akıllı cihaz tüketicilerle buluşuyor. 13 megapiksel ön kamerası, 4 GB RAM kapasitesi, 128 GB dahili hafızası ve 5000 mAh güçlü bataryası bulunan yüz tanıma ile parmak izi okuyuculu bu telefon, 2 yıl garantisiyle raflarda yer alacak.

Telefonunuzu yenilemenin tam vakti: A101’e 25 Haziran Perşembe Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 1

OLA EFB7 ADVENTURE KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

PİRANHA 5015 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ SCOOTER

Fiyat: 15,490 TL

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Telefonunuzu yenilemenin tam vakti: A101’e 25 Haziran Perşembe Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 2

TOSHIBA 50UV2363DT/50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV

Fiyat:18,499 TL

İFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

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Telefonunuzu yenilemenin tam vakti: A101’e 25 Haziran Perşembe Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 3

SAMSUNG GALAXY A16 4/128 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 10,999 TL

HILFE AKIM KORUMALI LED IŞIKLI USB’Lİ PRİZ ÇOKLAYICI

Fiyat: 379 TL

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Telefonunuzu yenilemenin tam vakti: A101’e 25 Haziran Perşembe Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 4

SEG INVERTER KLİMA R32 12000 BTU

Fiyat: 24,499 TL

SEG INVERTER KLİMA R32 18000 BTU

Fiyat: 33,499 TL

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