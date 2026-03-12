  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Temettü emeklisi yapan 2 şirket de listede; 10 hisse için kar payı dağıtım kararı netleşti!

Temettü emeklisi yapan 2 şirket de listede; 10 hisse için kar payı dağıtım kararı netleşti!

Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirket yatırımcısına kar payı ödeyip ödemeyeceğini açıkladı.

Temettü emeklisi yapan 2 şirket de listede; 10 hisse için kar payı dağıtım kararı netleşti! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden 10’u, yatırımcıların yakından takip ettiği temettü kararlarını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre iki şirket düzenli temettü geliriyle temettü emeklisi olarak anılan yatırımcıların portföyünde öne çıkarken, diğer şirketler de kar payı dağıtımına ilişkin planlarını duyurdu.

1 | 13
Temettü emeklisi yapan 2 şirket de listede; 10 hisse için kar payı dağıtım kararı netleşti! - Sayfa 2

Şirketlerin genel kurul süreçleriyle birlikte temettü ödeme takvimleri ve dağıtım tutarlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar, açıklanan kararların ardından hisselerdeki hareketliliği yakından izliyor.

2 | 13
Temettü emeklisi yapan 2 şirket de listede; 10 hisse için kar payı dağıtım kararı netleşti! - Sayfa 3

10 ŞİRKET TEMETTÜ KARARINI AÇIKLADI

rotaborsa.com’da yer alan ve 10 şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bilgilendirmeye göre temettü ödeyecek ve ödemeyecek şirketler şöyle:

 

3 | 13
Temettü emeklisi yapan 2 şirket de listede; 10 hisse için kar payı dağıtım kararı netleşti! - Sayfa 4

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak
4 | 13