Temettü emeklisi yapan 2 şirket de listede; 10 hisse için kar payı dağıtım kararı netleşti!

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden 10’u, yatırımcıların yakından takip ettiği temettü kararlarını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre iki şirket düzenli temettü geliriyle temettü emeklisi olarak anılan yatırımcıların portföyünde öne çıkarken, diğer şirketler de kar payı dağıtımına ilişkin planlarını duyurdu.