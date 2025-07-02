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  4. Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir?

Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir?

Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Erdal Cindoruk dizide Halil karakterini canlandıracak. Peki, Erdal Cindoruk kimdir? Erdal Cindoruk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 1

Erdal Cindoruk kimdir? 

10 Mayıs 1965 yılında Adana’da doğan Erdal Cindoruk, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 
Aslen Kürt kökenlidir. Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 

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Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 2

Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyunlarında oynayan Erdal Cindoruk, günümüzde ise TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Hüseyin Kaya" karakterini canlandırmaktadır. 

Ayrıca kardeşi Zafer Doruk yazar, yeğenleri Caner Cindoruk, Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk ise oyuncudur. 

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Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 3

Erdal Cindoruk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? 
Dizi 

Sen Ağlama İstanbul - 2025 

Gassal - 2024 

Erşan Kuneri - 2022 

Gönül Dağı - 2020-günümüz 

Güvercin - 2019-2020 

Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019 

Yalaza - 2017-2018 

O Hayat Benim - 2014-2017 

Kızıl Elma - 2014 

Sakarya Fırat - 2012 

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Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir? - Sayfa 4

Şefkat Tepe - 2011 

Doludizgin Yıllar - 2008-2009 

Pars: Narkoterör - 2008 

Genco - 2007 

Eksi 18 - 2006 

Acemi Cadı - 2006 

Yanık Koza - 2005 

Şifre - 2005 

Gümüş - 2005 

Affet Beni - 2005 

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