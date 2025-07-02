Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir?

Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyunlarında oynayan Erdal Cindoruk, günümüzde ise TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Hüseyin Kaya" karakterini canlandırmaktadır.

Ayrıca kardeşi Zafer Doruk yazar, yeğenleri Caner Cindoruk, Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk ise oyuncudur.