Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu! Erdal Cindoruk kimdir?
Temiz Para dizisinin kadrosuna Erdal Cindoruk dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Erdal Cindoruk dizide Halil karakterini canlandıracak. Peki, Erdal Cindoruk kimdir? Erdal Cindoruk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Erdal Cindoruk kimdir?
10 Mayıs 1965 yılında Adana’da doğan Erdal Cindoruk, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Aslen Kürt kökenlidir. Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyunlarında oynayan Erdal Cindoruk, günümüzde ise TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Hüseyin Kaya" karakterini canlandırmaktadır.
Ayrıca kardeşi Zafer Doruk yazar, yeğenleri Caner Cindoruk, Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk ise oyuncudur.
Erdal Cindoruk hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Dizi
Sen Ağlama İstanbul - 2025
Gassal - 2024
Erşan Kuneri - 2022
Gönül Dağı - 2020-günümüz
Güvercin - 2019-2020
Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019
Yalaza - 2017-2018
O Hayat Benim - 2014-2017
Kızıl Elma - 2014
Sakarya Fırat - 2012