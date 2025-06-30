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  4. Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir?

Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir?

Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Özlem Tokaslan dizide Ayla karakterini canlandıracak. Peki, Özlem Tokaslan kimdir? Özlem Tokaslan hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir? - Sayfa 1

Özlem Tokaslan kimdir?

13 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de doğan Özlem Tokaslan, Türk dizi ve sinema oyuncsdur. İlk ve ortaokulu İzmir’de okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı Bölümü’nü kazanan Özlem Tokaslan burada oyunculuk eğitimini tamamladı. Üniversiteden sonra İzmir’e dönerek Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Şan Eğitimi aldı. Bir yandan da tiyatro oyunlarında rol alarak sahneye çıkmaya başladı.

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Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir? - Sayfa 2

Ekran önüne ilk adımını 2007 yılında yayınlanan Hakkını Helal Et adlı dizi ile attı ve bu dizide Sebahat rolünü canlandırdı. 2009 yılında Ömre Bedel adlı dizide rol aldı. 2012 yılında yayınlanan Dila Hanım adlı dizide Hayriye karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

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Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir? - Sayfa 3

Özlem Tokaslan, Yabancı, Dedemin Fişi gibi sinema filmlerinde de boy gösterdi. 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü dizisinde Dudu Alkan rolünü canlandırdı. 2016 yılından itibaren yNo: 309, Tutunamayanlar, Ufak Tefek Cinayetler, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Modern Kadın,  Kusursuz Kiracı, Rumi,  Aldatmak gibi birçok film ve dizide rol aldı.

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Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir? - Sayfa 4

Özlem Tokaslan hangi projelerde rol almıştır?

Televizyon

2009-2011            Ömre Bedel

2011 Zehirli Sarmaşık

2012-2014            Dila Hanım

2014-2015            Güzel Köylü

2016-2017            No 309

2017-2018            Ufak Tefek Cinayetler

2018-2019            Erkenci Kuş

2021 Kanunsuz Topraklar

2022 Kusursuz Kiracı

2023-2024            Aldatmak

2024-2025            Sen Ağlama İstanbul

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