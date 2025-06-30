Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir?

Özlem Tokaslan, Yabancı, Dedemin Fişi gibi sinema filmlerinde de boy gösterdi. 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü dizisinde Dudu Alkan rolünü canlandırdı. 2016 yılından itibaren yNo: 309, Tutunamayanlar, Ufak Tefek Cinayetler, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Modern Kadın, Kusursuz Kiracı, Rumi, Aldatmak gibi birçok film ve dizide rol aldı.