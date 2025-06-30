Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu! Özlem Tokaslan kimdir?
Temiz Para dizisinin kadrosuna Özlem Tokaslan dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Özlem Tokaslan dizide Ayla karakterini canlandıracak. Peki, Özlem Tokaslan kimdir? Özlem Tokaslan hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özlem Tokaslan kimdir?
13 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de doğan Özlem Tokaslan, Türk dizi ve sinema oyuncsdur. İlk ve ortaokulu İzmir’de okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı Bölümü’nü kazanan Özlem Tokaslan burada oyunculuk eğitimini tamamladı. Üniversiteden sonra İzmir’e dönerek Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Şan Eğitimi aldı. Bir yandan da tiyatro oyunlarında rol alarak sahneye çıkmaya başladı.
Ekran önüne ilk adımını 2007 yılında yayınlanan Hakkını Helal Et adlı dizi ile attı ve bu dizide Sebahat rolünü canlandırdı. 2009 yılında Ömre Bedel adlı dizide rol aldı. 2012 yılında yayınlanan Dila Hanım adlı dizide Hayriye karakteri ile izleyici karşısına çıktı.
Özlem Tokaslan, Yabancı, Dedemin Fişi gibi sinema filmlerinde de boy gösterdi. 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü dizisinde Dudu Alkan rolünü canlandırdı. 2016 yılından itibaren yNo: 309, Tutunamayanlar, Ufak Tefek Cinayetler, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Modern Kadın, Kusursuz Kiracı, Rumi, Aldatmak gibi birçok film ve dizide rol aldı.
Özlem Tokaslan hangi projelerde rol almıştır?
Televizyon
2009-2011 Ömre Bedel
2011 Zehirli Sarmaşık
2012-2014 Dila Hanım
2014-2015 Güzel Köylü
2016-2017 No 309
2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler
2018-2019 Erkenci Kuş
2021 Kanunsuz Topraklar
2022 Kusursuz Kiracı
2023-2024 Aldatmak
2024-2025 Sen Ağlama İstanbul