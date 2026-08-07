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  4. Temizlikte Alman teknolojisi gücü: A101 Ekstra’ya Karcher Ürünleri geldi | Son tarih 12 Ağustos

Temizlikte Alman teknolojisi gücü: A101 Ekstra’ya Karcher Ürünleri geldi | Son tarih 12 Ağustos

A101 Ekstra internete özel kataloğuyla birlikte ev temizliğinde profesyonel çözümler arayanlar için dünyaca ünlü Karcher temizlik cihazlarını tüketicilerin beğenisine sundu. Yüksek performanslı buharlı temizlik makinesinden hava temizleyiciye, cam temizleme makinesinden toz torbasız süpürgeye kadar yaşam alanlarınızda hijyeni zahmetsiz hale getiren bu teknolojik ürünler, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. Evinize hız ve kolaylık katacak bu Karcher fırsatları, 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar satışta kalacak.

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Temizlikte Alman teknolojisi gücü: A101 Ekstra’ya Karcher Ürünleri geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 1

SAMSUNG GALAXY A17 6/128 GB 5G CEP TELEFONU

Fiyat: 14,699 TL

SAMSUNG GALAXY TAB A11 4/64 GB TABLET

Fiyat: 5,349 TL

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Temizlikte Alman teknolojisi gücü: A101 Ekstra’ya Karcher Ürünleri geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 2

HOOVER BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

DİJİTSU SU SEBİLİ

Fiyat: 9,499 TL

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Temizlikte Alman teknolojisi gücü: A101 Ekstra’ya Karcher Ürünleri geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 3

DREAME L40 ULTRA AE ROBOT SÜPÜRGE

Fiyat: 40,499 TL

PHILIPS 5000 SERİSİ DST5030/80 BUHARLI ÜTÜ

Fiyat: 2,799 TL

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Temizlikte Alman teknolojisi gücü: A101 Ekstra’ya Karcher Ürünleri geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 4

BAYMAK ELEGANT ECO 18 18000 BTU KLİMA

Fiyat: 44,999 TL

LG DUACOOLPLUS PC12SQ NSJ 12000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 31,499 TL

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