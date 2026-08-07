Temizlikte Alman teknolojisi gücü: A101 Ekstra’ya Karcher Ürünleri geldi | Son tarih 12 Ağustos
A101 Ekstra internete özel kataloğuyla birlikte ev temizliğinde profesyonel çözümler arayanlar için dünyaca ünlü Karcher temizlik cihazlarını tüketicilerin beğenisine sundu. Yüksek performanslı buharlı temizlik makinesinden hava temizleyiciye, cam temizleme makinesinden toz torbasız süpürgeye kadar yaşam alanlarınızda hijyeni zahmetsiz hale getiren bu teknolojik ürünler, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. Evinize hız ve kolaylık katacak bu Karcher fırsatları, 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar satışta kalacak.
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SAMSUNG GALAXY A17 6/128 GB 5G CEP TELEFONU
Fiyat: 14,699 TL
SAMSUNG GALAXY TAB A11 4/64 GB TABLET
Fiyat: 5,349 TL
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DREAME L40 ULTRA AE ROBOT SÜPÜRGE
Fiyat: 40,499 TL
PHILIPS 5000 SERİSİ DST5030/80 BUHARLI ÜTÜ
Fiyat: 2,799 TL
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