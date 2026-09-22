TEMİZLİKTE DEVRİM: A101’E HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (24-30 EYLÜL)
A101, 24-30 Eylül yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Sosyal medyada sızdırıldığı andan itibaren etkileşim rekorları kıran şarjlı dikey süpürge, bu haftanın en çok konuşulan ürünü oldu. Temizlikte yarı yolda bırakmayan çıkarılabilir bataryası ve sürekli boşaltma derdine son veren 800 ml geniş toz haznesiyle ezber bozuyor. Karanlık noktaları aydınlatan LED ışıklı turbo başlığı ve el süpürgesine dönüşen gövdesiyle dikkat çeken bu 2 yıl garantili ürün, 24 Eylül sabahı tüm A101 marketlerinde stoklarla sınırlı satışa çıkacak.
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