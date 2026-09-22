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TEMİZLİKTE DEVRİM: A101’E HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (24-30 EYLÜL)

A101, 24-30 Eylül yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Sosyal medyada sızdırıldığı andan itibaren etkileşim rekorları kıran şarjlı dikey süpürge, bu haftanın en çok konuşulan ürünü oldu. Temizlikte yarı yolda bırakmayan çıkarılabilir bataryası ve sürekli boşaltma derdine son veren 800 ml geniş toz haznesiyle ezber bozuyor. Karanlık noktaları aydınlatan LED ışıklı turbo başlığı ve el süpürgesine dönüşen gövdesiyle dikkat çeken bu 2 yıl garantili ürün, 24 Eylül sabahı tüm A101 marketlerinde stoklarla sınırlı satışa çıkacak.

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TEMİZLİKTE DEVRİM: A101’E HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (24-30 EYLÜL) - Sayfa 1

VOLTA VKX3 ELEKTRİKLİ ÇOCUK CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 24,990 TL

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 33,990 TL

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TEMİZLİKTE DEVRİM: A101’E HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (24-30 EYLÜL) - Sayfa 2

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 21,799 TL

FOBEM FM32EW3000F 32” HD READY WHALE OS 10 LED TV

Fiyat: 8,499 TL

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TEMİZLİKTE DEVRİM: A101’E HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (24-30 EYLÜL) - Sayfa 3

IFFALCON 65” U65A UHD GOOGLE

Fiyat: 30,999 TL

IFFALCON 32” S55A FHD QLED

Fiyat: 10,499 TL

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TEMİZLİKTE DEVRİM: A101’E HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (24-30 EYLÜL) - Sayfa 4

FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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