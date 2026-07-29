Temizlikte güç ve konfor arayanlara müjde: BİM'e 2-8 Ağustos Arnica Toz Torbasız Süpürge geliyor
2-8 Ağustos tarihleri arasında BİM rafları Arnica toz torbasız elektrikli süpürge ile şenleniyor. Evinizdeki tüm tozları tek seferde hapseden 890 watt yüksek motor gücü ve yıkanabilir AFS filtresi, yaşam alanlarınıza hak ettiği hijyeni getiriyor. 2.5 litrelik geniş tak-çıkar toz haznesi temizlik sonrasını zahmetsiz kılarken, 8 metrelik uzun kablosu ve patentli teleskobik borusu priz değiştirme derdini bitiriyor. Dar uçlu boru ve koltuk aparatlarıyla her köşede kusursuz performans sunuyor.
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